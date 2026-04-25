Pozamiatane. x-kom wyprzedaje drony z kamerą po 99 zł

Zacznijmy od podstaw: jest to bardziej zabawka. Za to bardzo zaawansowana jak na zabawkę. Mamy tu baterię na 15 minut lotu, co nie jest problemem, bo w zestawie są takie 3. Polatamy więc do 45 minut. Sam dron ma kamerę FPV. Możemy więc śledzić na ekranie naszego smartfonu to, co on widzi. Sterowanie odbywa się natomiast przy pomocy dołączonego kontrolera.

ExtraLink E88 Pro dron za 99 zł

Jest to wiec coś, czym możemy polatać rekreacyjnie, lub wyszkolić się w obsłudze przed zakupem droższego drona. Zwłaszcza jeśli chcemy latać w trybie FPV, a nie zdawać się jedynie na zdalne systemy.