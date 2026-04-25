Pozamiatane. x-kom wyprzedaje drony z kamerą po 99 zł
Warto się pośpieszyć, ponieważ x-kom rzucił 2000 sztuk z limitem 1 na osobę, a i tak znikają one jak szalone. W momencie pisania tego tekstu zniknęło już 100 egzemplarzy. Promocja kończy się dziś, czyli 25 kwietnia o 22:00.
Zacznijmy od podstaw: jest to bardziej zabawka. Za to bardzo zaawansowana jak na zabawkę. Mamy tu baterię na 15 minut lotu, co nie jest problemem, bo w zestawie są takie 3. Polatamy więc do 45 minut. Sam dron ma kamerę FPV. Możemy więc śledzić na ekranie naszego smartfonu to, co on widzi. Sterowanie odbywa się natomiast przy pomocy dołączonego kontrolera.
ExtraLink E88 Pro dron za 99 zł
Jest to wiec coś, czym możemy polatać rekreacyjnie, lub wyszkolić się w obsłudze przed zakupem droższego drona. Zwłaszcza jeśli chcemy latać w trybie FPV, a nie zdawać się jedynie na zdalne systemy.
Co więcej, po zakończonej zabawie możemy złożyć jego ramiona i wrzucić go do torby, gdzie zajmie bardzo mało miejsca. W zestawie są obecnie także zapasowe śmigła, więc ewentualna kraksa nie oznacza automatycznego końca zabawy. A wszystko to za jedyne 99 zł, czyli taniej, niż sama bateria do dużo droższego drona.