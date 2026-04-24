Google ma nowego faworyta. Anthropic dostanie 40 miliardów dolarów
Wygląda na to, że OpenAI ma coraz większe powody do zmartwień. Dwóch największych konkurentów postanowiło podobno nawiązać współpracę.
Google szykuje ogromny zastrzyk kapitału dla Anthropic. Mówimy o inwestycji nawet 40 miliardów dolarów i wsparciu firmy w kwestii rosnących potrzeb na moc obliczeniową. Na początek Alphabet ma wyłożyć 10 miliardów, a kolejne 30 miliardów dolarów miałoby trafić do spółki później, o ile ta spełni określone cele biznesowe i technologiczne.
Twórcy Claude mogą wejść na giełdę jeszcze w tym roku
Ruch ten nie jest przypadkowy. Anthropic pokazało w tym miesiącu nowy model o nazwie Mythos, który według firmy jest jej najmocniejszym systemem AI do tej pory. Spółka podkreśla, że rozwiązanie ma duży potencjał zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale jednocześnie niesie za sobą istotne ryzyko nadużyć. Dlatego dostęp został ograniczony.
W tle pozostaje też rosnąca wycena Anthropic. Jeszcze w lutym mówiło się o 350 miliardach dolarów, ale według agencji Bloomberg wraz z nowymi inwestorami możemy mówić o ponad 800 miliardach dolarów. Firma ma również rozważać giełdowy debiut już w październiku tego roku, co tylko bardziej podkręca zainteresowanie.
Jest to o tyle ciekawe, że Google i Anthropic to zarówno konkurenci, jak i partnerzy. Z jednej strony Google rozwija swoje własne modele (Gemini, Gemma), z drugiej dostarcza twórcom Claude kluczową infrastrukturę. Zespół Dario Amodei korzysta z Google Cloud oraz układów TPU, uznawanych za jedną z najważniejszych alternatyw dla chipów NVIDII.
Co ważne, Anthropic w ostatnim czasie intensywnie rozbudowuje swoje zaplecze, bo firma mierzyła się z krytyką dotyczącą limitów korzystania z Claude. Pomóc mają w tym kolejne umowy infrastrukturalne oraz nowe finansowanie, w tym dodatkowe 5 miliardów dolarów od Amazona.