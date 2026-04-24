Google ma nowego faworyta. Anthropic dostanie 40 miliardów dolarów

Google szykuje ogromny zastrzyk kapitału dla Anthropic. Mówimy o inwestycji nawet 40 miliardów dolarów i wsparciu firmy w kwestii rosnących potrzeb na moc obliczeniową. Na początek Alphabet ma wyłożyć 10 miliardów, a kolejne 30 miliardów dolarów miałoby trafić do spółki później, o ile ta spełni określone cele biznesowe i technologiczne.

Twórcy Claude mogą wejść na giełdę jeszcze w tym roku

Ruch ten nie jest przypadkowy. Anthropic pokazało w tym miesiącu nowy model o nazwie Mythos, który według firmy jest jej najmocniejszym systemem AI do tej pory. Spółka podkreśla, że rozwiązanie ma duży potencjał zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale jednocześnie niesie za sobą istotne ryzyko nadużyć. Dlatego dostęp został ograniczony.

W tle pozostaje też rosnąca wycena Anthropic. Jeszcze w lutym mówiło się o 350 miliardach dolarów, ale według agencji Bloomberg wraz z nowymi inwestorami możemy mówić o ponad 800 miliardach dolarów. Firma ma również rozważać giełdowy debiut już w październiku tego roku, co tylko bardziej podkręca zainteresowanie.

Jest to o tyle ciekawe, że Google i Anthropic to zarówno konkurenci, jak i partnerzy. Z jednej strony Google rozwija swoje własne modele (Gemini, Gemma), z drugiej dostarcza twórcom Claude kluczową infrastrukturę. Zespół Dario Amodei korzysta z Google Cloud oraz układów TPU, uznawanych za jedną z najważniejszych alternatyw dla chipów NVIDII.