AMD powoli dogania Intela. Ale przy tych cenach to dużo nie zmieni

AMD wprowadza aktualizacje dla swoich profili pod pamięci RAM DDR5. W ramach EXPO 1.2 dostajemy obsługę nowych standardów oraz opcje, które mają obniżyć opóźnienia. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy Ryzenów, ale największe korzyści odczują entuzjaści.

ASUS rozpoczął już wdrażanie AMD EXPO 1.2

Jedną z najważniejszych nowości jest poprawa współpracy modułów o różnych pojemnościach i rozszerzeni wsparcia dla MRDIMM, CUDIMM i CSODIMM. Co prawda obecne platformy i CPU na bazie architektury Zen5 muszą zadowolić się trybem bypass, a więc bez wyższej wydajności, ale ma to zostać dopracowane przy generacji Zen6 i nowszych płytach głównych.

Oprócz tego zwrócono uwagę na tREFI, tRRDS, tWR oraz tryb ULL, czyli Ultra-Low Latency. Według ujawnionych informacji nowe zestawy pamięci EXPO 1.2 mają być w stanie obniżyć opóźnienia nawet o 5-7 ns względem typowych modułów DDR5-6000 i wcześniejszej wersji profili.

Na koniec AMD dodało podobno wsparcie dla trzech nowych producentów modułów RAM z Chin. Mowa o RAMXEED Limited Conexant, Rui Xuan oraz Fujitsu Synaptics. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone, a produkty tych firm nie występują w polskich sklepach.