Chiny mają powód do zadowolenia. DeepSeek znowu może namieszać

Tym razem dostajemy nie tylko jeszcze większą wydajność, ale również bardzo tanią obsługę zapytań. Mimo wszystko OpenAI wciąż pozostaje liderem.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:53
Chiny mają powód do zadowolenia. DeepSeek znowu może namieszać

Chińczycy pokazali dwie wersje testowe nowego dużego modelu językowego DeepSeek V4. To długo wyczekiwana premiera, bo mówimy o następcy ubiegłorocznego DeepSeek V3.2 i towarzyszącego mu modelu rozumującego R1, który wcześniej mocno namieszał na rynku sztucznej inteligencji.

Państwo Środka jest już tylko 3-6 miesięcy za USA

DeepSeek V4 Flash oraz V4 Pro to rozwiązania typu MoE, oferujące kontekst na poziomie 1 miliona tokenów. Oznacza to możliwość pracy na bardzo dużych repozytoriach kodu, rozbudowanych dokumentach czy obszernych zestawach danych w ramach jednego zapytania. Samo podejście mixture-of-experts obniża też koszty działania, bo model nie aktywuje pełnej liczby parametrów przy każdym zadaniu.

Największe wrażenie robi wersja Pro. DeepSeek podaje, że model ma łącznie 1,6 biliona parametrów, z czego aktywnych jest 49 miliardów. To ma czynić go największym otwartym wagowo modelem dostępnym na rynku. Tym samym nowy DeepSeek ma wyprzedzać m.in. Moonshot AI Kimi K 2.6 oraz MiniMax M1. Z kolei DeepSeek V4 Flash to 284 miliardów parametrów, z czego aktywnych jest 13 miliardów.

Chiny mają powód do zadowolenia. DeepSeek znowu może namieszać

Chińczycy przekonują, że udało się niemal dogonić zachodnie modele, zarówno te otwarte, jak i zamknięte. Zwłaszcza w testach związanych z rozumowaniem. DeepSeek idzie nawet dalej i twierdzi, że wariant V4-Pro-Max w części zadań ma przewyższać starsze modele jak OpenAI GPT-5.2 oraz Gemini 3.0 Pro. W benchmarkach programistycznych oba modele V4 mają natomiast oferować poziom porównywalny z GPT-5.4.

Nie oznacza to jednak pełnej dominacji. Z informacji przekazanych przez samo laboratorium wynika, że w testach sprawdzających wiedzę ogólną DeepSeek V4 wciąż ma spore braki. Firma przyznaje, że rozwój jej rozwiązań pozostaje około 3-6 miesięcy za czołówką rynku.

Warto też pamiętać, że DeepSeek V4 pozostaje modelem tekstowym - nie oferuje obsługi obrazu, audio ani wideo. Chiński gracz próbuje jednak nadrabiać to ceną. DeepSeek V4 Flash wyceniono na 0,14 dolara za milion tokenów wejściowych i 0,28 dolara za milion tokenów wyjściowych. Z kolei DeepSeek V4 Pro kosztuje kolejno 0,145 i 3,48 dolara.

Źródła zdjęć: Shutterstock, DeepSeek
Źródła tekstu: DeepSeek, Oprac. własne