Chiny mają powód do zadowolenia. DeepSeek znowu może namieszać

Chińczycy pokazali dwie wersje testowe nowego dużego modelu językowego DeepSeek V4. To długo wyczekiwana premiera, bo mówimy o następcy ubiegłorocznego DeepSeek V3.2 i towarzyszącego mu modelu rozumującego R1, który wcześniej mocno namieszał na rynku sztucznej inteligencji.

Państwo Środka jest już tylko 3-6 miesięcy za USA

DeepSeek V4 Flash oraz V4 Pro to rozwiązania typu MoE, oferujące kontekst na poziomie 1 miliona tokenów. Oznacza to możliwość pracy na bardzo dużych repozytoriach kodu, rozbudowanych dokumentach czy obszernych zestawach danych w ramach jednego zapytania. Samo podejście mixture-of-experts obniża też koszty działania, bo model nie aktywuje pełnej liczby parametrów przy każdym zadaniu.

Największe wrażenie robi wersja Pro. DeepSeek podaje, że model ma łącznie 1,6 biliona parametrów, z czego aktywnych jest 49 miliardów. To ma czynić go największym otwartym wagowo modelem dostępnym na rynku. Tym samym nowy DeepSeek ma wyprzedzać m.in. Moonshot AI Kimi K 2.6 oraz MiniMax M1. Z kolei DeepSeek V4 Flash to 284 miliardów parametrów, z czego aktywnych jest 13 miliardów.

Chińczycy przekonują, że udało się niemal dogonić zachodnie modele, zarówno te otwarte, jak i zamknięte. Zwłaszcza w testach związanych z rozumowaniem. DeepSeek idzie nawet dalej i twierdzi, że wariant V4-Pro-Max w części zadań ma przewyższać starsze modele jak OpenAI GPT-5.2 oraz Gemini 3.0 Pro. W benchmarkach programistycznych oba modele V4 mają natomiast oferować poziom porównywalny z GPT-5.4.

Nie oznacza to jednak pełnej dominacji. Z informacji przekazanych przez samo laboratorium wynika, że w testach sprawdzających wiedzę ogólną DeepSeek V4 wciąż ma spore braki. Firma przyznaje, że rozwój jej rozwiązań pozostaje około 3-6 miesięcy za czołówką rynku.