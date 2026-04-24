Zgarnij do 500 zł zwrotu. Wystartowała świetna promocja na tablety
Firma Lenovo przygotowała specjalną ofertę dla osób, które mają w planach kupno nowego tabletu – dla siebie lub dla bliskiej osoby na prezent. Przez cały miesiąc przy zakupie wybranych modeli można otrzymać aż do 500 zł zwrotu środków.
W nowej promocji Lenovo klienci otrzymają cashback, którego wysokość uzależniona jest od wybranego modelu tabletu. Aby uzyskać zwrot, wystarczy zakupić wybrany tablet, wypełnić formularz zgłoszeniowy i podzielić się opinią na temat urządzenia.
W nowej akcji Lenovo można zgarnąć:
- 150 zł przy zakupie urządzenia z serii Idea Tab,
- 300 zł – jeśli wybierze się model z serii Idea Tab Plus, Idea Tab Pro oraz Legion Tab,
- 400 zł – w przypadku tabletów z serii Yoga Tab,
- 500 zł, jeśli klient zdecyduje się na zakup urządzenia z serii Yoga Tab Plus.
Jak skorzystać z promocji Lenovo?
Żeby dostać cahback od Lenovo, wystarczy kupić w okresie od 24 kwietnia do 24 maja 2026 r. tablet objęty promocją i zachować dowód zakupu.
Następnie w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty zakupu klient musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a po pomyślnej weryfikacji i akceptacji zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z formularzem, który upoważnia do otrzymania cashbacku.
W formularzu klient może również podzielić się swoją opinią o zakupionym produkcie. Zostawienie opinii nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w promocji i nie wpływa na możliwość otrzymania cashbacku.
Po poprawnym uzupełnieniu danych w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych klient uzyskuje cashback w postaci przelewu na konto. Numer seryjny znajduje się na opakowaniu lub w ustawieniach systemu, dlatego konieczne jest przygotowanie zdjęcia dowodu zakupu i numeru seryjnego.
Z oferty można skorzystać w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie oraz u wybranych partnerów: Delkom, eLenovo, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD, Sferis, X-kom.
Lista urządzeń, regulamin i szczegóły oferty dostępne są na stronie https://cashback.lenovopolska.pl.