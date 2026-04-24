Zgarnij do 500 zł zwrotu. Wystartowała świetna promocja na tablety

W nowej promocji Lenovo klienci otrzymają cashback, którego wysokość uzależniona jest od wybranego modelu tabletu. Aby uzyskać zwrot, wystarczy zakupić wybrany tablet, wypełnić formularz zgłoszeniowy i podzielić się opinią na temat urządzenia.

W nowej akcji Lenovo można zgarnąć:

150 zł przy zakupie urządzenia z serii Idea Tab,

przy zakupie urządzenia z serii Idea Tab, 300 zł – jeśli wybierze się model z serii Idea Tab Plus, Idea Tab Pro oraz Legion Tab,

– jeśli wybierze się model z serii Idea Tab Plus, Idea Tab Pro oraz Legion Tab, 400 zł – w przypadku tabletów z serii Yoga Tab,

– w przypadku tabletów z serii Yoga Tab, 500 zł, jeśli klient zdecyduje się na zakup urządzenia z serii Yoga Tab Plus.

Jak skorzystać z promocji Lenovo?

Żeby dostać cahback od Lenovo, wystarczy kupić w okresie od 24 kwietnia do 24 maja 2026 r. tablet objęty promocją i zachować dowód zakupu.

Następnie w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty zakupu klient musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a po pomyślnej weryfikacji i akceptacji zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z formularzem, który upoważnia do otrzymania cashbacku.

W formularzu klient może również podzielić się swoją opinią o zakupionym produkcie. Zostawienie opinii nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w promocji i nie wpływa na możliwość otrzymania cashbacku.

Po poprawnym uzupełnieniu danych w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych klient uzyskuje cashback w postaci przelewu na konto. Numer seryjny znajduje się na opakowaniu lub w ustawieniach systemu, dlatego konieczne jest przygotowanie zdjęcia dowodu zakupu i numeru seryjnego.

Z oferty można skorzystać w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie oraz u wybranych partnerów: Delkom, eLenovo, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD, Sferis, X-kom.