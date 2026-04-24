Oprogramowanie

Microsoft szykuje granie za półdarmo. W zestawie będzie 50 gier

Amerykanie potrafią podgrzać atmosferę. Zaledwie kilka dni po pierwszych zapowiedziach pojawiły się nieoficjalne szczegóły o nowym Xbox Game Pass.

Przemysław Banasiak (Yokai)
17:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft szykuje nową, tańszą odmianę abonamentu Xbox Game Pass, która będzie powiązana z usługą Discord Nitro. Pierwsze informacje o zacieśnieniu współpracy pojawiły się dwa dni temu, ale dopiero najnowszy przeciek rzuca więcej światła na to, co może się za tym kryć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kluczowa będzie cena. Spekuluje się o pułapie około 36 złotych

Xbox Game Pass Starter Edition ma oferować dostęp do ponad 50 gier. Oprócz tego użytkownicy mieliby otrzymać 10 godzin miesięcznie na granie w chmurze przez Xbox Cloud Gaming oraz możliwość zdobywania punktów w Xbox Rewards. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie produkcje trafią do tej wersji abonamentu, ale materiały, które wyciekły do sieci, sugerują obecność takich tytułów jak Stardew Valley, Grounded oraz Fallout 4.

Nie można wykluczyć, że to dopiero pierwszy krok. W branży mówi się bowiem o tym, że podobne rozmowy miały dotyczyć także innych dużych platform abonamentowych - m.in. Netflixa. Jeśli ten model się sprawdzi, w przyszłości Game Pass może zacząć pojawiać się w zestawach z kolejnymi popularnymi usługami.

Dla Microsoftu byłby to sposób na dotarcie do nowych odbiorców, a dla graczy szansa na tańszy dostęp do wybranej części ekosystemu Xbox. Oczywiście kluczowa będzie dokładna cena, ale tej jeszcze nie znamy. Część źródeł spekuluje o kwocie 9,99 dolarów, czyli około 36 złotych. 

Image
telepolis
gaming gry Microsoft Discord Xbox Game Pass Xbox Game Pass Starter
Źródła zdjęć: Shutterstock, Discord Previews
Źródła tekstu: The Verge, Oprac. własne