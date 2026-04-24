Microsoft szykuje granie za półdarmo. W zestawie będzie 50 gier

Microsoft szykuje nową, tańszą odmianę abonamentu Xbox Game Pass, która będzie powiązana z usługą Discord Nitro. Pierwsze informacje o zacieśnieniu współpracy pojawiły się dwa dni temu, ale dopiero najnowszy przeciek rzuca więcej światła na to, co może się za tym kryć.

Kluczowa będzie cena. Spekuluje się o pułapie około 36 złotych

Xbox Game Pass Starter Edition ma oferować dostęp do ponad 50 gier. Oprócz tego użytkownicy mieliby otrzymać 10 godzin miesięcznie na granie w chmurze przez Xbox Cloud Gaming oraz możliwość zdobywania punktów w Xbox Rewards. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie produkcje trafią do tej wersji abonamentu, ale materiały, które wyciekły do sieci, sugerują obecność takich tytułów jak Stardew Valley, Grounded oraz Fallout 4.

Nie można wykluczyć, że to dopiero pierwszy krok. W branży mówi się bowiem o tym, że podobne rozmowy miały dotyczyć także innych dużych platform abonamentowych - m.in. Netflixa. Jeśli ten model się sprawdzi, w przyszłości Game Pass może zacząć pojawiać się w zestawach z kolejnymi popularnymi usługami.