Microsoft znowu coś kombinuje. To może być dobra wiadomość dla graczy
Widać wyraźnie, że roszady na szczycie w dziale gaming u Amerykanów były dobrym pomysłem. Co i rusz dostajemy kolejne pozytywne zmiany.
Microsoft szykuje kolejny ruch wokół Xbox Game Pass. Firma zapowiedziała nową współpracę z Discordem zaledwie dzień po obniżce cen abonamentów Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Informację opublikowała sama Asha Sharma, szefowa Microsoft Gaming, która zasugerowała, że celem zmian jest dalsze zwiększanie elastyczności usługi dla graczy.
Współpraca obu firm rozpoczęła się jeszcze w 2018 roku
Na razie koncern nie ujawnia, co dokładnie przyniesie rozszerzone partnerstwo. Wszystko wskazuje jednak na to, że chodzi o dodatkowe korzyści. Obecnie użytkownicy pakietu Ultimate mogą liczyć na miesięc Discord Nitro, dlatego naturalnym kierunkiem wydaje się rozszerzenie tego modelu - np. dołączenie pełnego Nitro Basic albo wybranych funkcji.
Pierwsze testy mogą ruszyć bardzo szybko. Sharma przyznała, że część osób może wkrótce zauważyć w obiegu fragmenty kodu związane z nowymi rozwiązaniami, a więcej szczegółów ma zostać ujawnionych niedługo. To sugeruje, że firma jest już na etapie wdrażania lub zamkniętych prób.
Soon™ https://t.co/r6aEcVjpKc pic.twitter.com/1ubGtCuK9K— Discord (@discord) April 22, 2026
Całość wpisuje się w szerszą strategię Microsoftu, który już wcześniej analizował możliwość dokładania do abonamentu zewnętrznych subskrypcji - plotkowało się m.in. o Netflixie. Taki kierunek ma zwiększyć atrakcyjność oferty, a Discord jest naturalnym partnerem. Współpraca obu firm w mniejszym lub większym stopniu trwa od 2018 roku.