Oprogramowanie

Microsoft znowu coś kombinuje. To może być dobra wiadomość dla graczy

Widać wyraźnie, że roszady na szczycie w dziale gaming u Amerykanów były dobrym pomysłem. Co i rusz dostajemy kolejne pozytywne zmiany.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft znowu coś kombinuje. To może być dobra wiadomość dla graczy

Microsoft szykuje kolejny ruch wokół Xbox Game Pass. Firma zapowiedziała nową współpracę z Discordem zaledwie dzień po obniżce cen abonamentów Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Informację opublikowała sama Asha Sharma, szefowa Microsoft Gaming, która zasugerowała, że celem zmian jest dalsze zwiększanie elastyczności usługi dla graczy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Współpraca obu firm rozpoczęła się jeszcze w 2018 roku

Na razie koncern nie ujawnia, co dokładnie przyniesie rozszerzone partnerstwo. Wszystko wskazuje jednak na to, że chodzi o dodatkowe korzyści. Obecnie użytkownicy pakietu Ultimate mogą liczyć na miesięc Discord Nitro, dlatego naturalnym kierunkiem wydaje się rozszerzenie tego modelu - np. dołączenie pełnego Nitro Basic albo wybranych funkcji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 5X Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 5X Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny
0 zł
3268 zł - najniższa cena
Kup teraz 3268 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Dysk SEAGATE Expansion Portable 1TB HDD
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Dysk SEAGATE Expansion Portable 1TB HDD
0 zł
3078.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3078.99 zł
Advertisement

Pierwsze testy mogą ruszyć bardzo szybko. Sharma przyznała, że część osób może wkrótce zauważyć w obiegu fragmenty kodu związane z nowymi rozwiązaniami, a więcej szczegółów ma zostać ujawnionych niedługo. To sugeruje, że firma jest już na etapie wdrażania lub zamkniętych prób.

Całość wpisuje się w szerszą strategię Microsoftu, który już wcześniej analizował możliwość dokładania do abonamentu zewnętrznych subskrypcji - plotkowało się m.in. o Netflixie. Taki kierunek ma  zwiększyć atrakcyjność oferty, a Discord jest naturalnym partnerem. Współpraca obu firm w mniejszym lub większym stopniu trwa od 2018 roku.

LG UltraGear 32GS95UV-B (31,5", 4K, 240 Hz, OLED)
Image
telepolis
gaming gry Microsoft Discord Xbox Game Pass
Źródła zdjęć: Shutterstock / esthermm
Źródła tekstu: Microsoft, Discord, Oprac. własne