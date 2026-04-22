Microsoft znowu coś kombinuje. To może być dobra wiadomość dla graczy

Microsoft szykuje kolejny ruch wokół Xbox Game Pass. Firma zapowiedziała nową współpracę z Discordem zaledwie dzień po obniżce cen abonamentów Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Informację opublikowała sama Asha Sharma, szefowa Microsoft Gaming, która zasugerowała, że celem zmian jest dalsze zwiększanie elastyczności usługi dla graczy.

Współpraca obu firm rozpoczęła się jeszcze w 2018 roku

Na razie koncern nie ujawnia, co dokładnie przyniesie rozszerzone partnerstwo. Wszystko wskazuje jednak na to, że chodzi o dodatkowe korzyści. Obecnie użytkownicy pakietu Ultimate mogą liczyć na miesięc Discord Nitro, dlatego naturalnym kierunkiem wydaje się rozszerzenie tego modelu - np. dołączenie pełnego Nitro Basic albo wybranych funkcji.

Pierwsze testy mogą ruszyć bardzo szybko. Sharma przyznała, że część osób może wkrótce zauważyć w obiegu fragmenty kodu związane z nowymi rozwiązaniami, a więcej szczegółów ma zostać ujawnionych niedługo. To sugeruje, że firma jest już na etapie wdrażania lub zamkniętych prób.