Sprzęt

Koniec kiepskich monitorów. Te sprzęty wyznaczą nowe standardy

LG i Samsung właśnie podnoszą poprzeczkę jeśli chodzi o jakość monitorów i ekranów laptopów. Będzie o wiele jaśniej, poprawi się też czerń i kontrast.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:09
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Koniec kiepskich monitorów. Te sprzęty wyznaczą nowe standardy
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Wielki skok jasności monitorów i ekranów laptopów

Na targach Computex 2026 ogłoszono nowe panele OLED zgodne ze specyfikacją DisplayHDR 1000 True Black. Oznacza to, że te nowe sprzęty wyświetlają obraz przy pełnoekranowej jasności 500 cd/m2, a jednocześnie osiągają czerń poniżej 0,0005 cd/m2. Maksymalna jasność w okienku 8% to 1000 cd/m2.

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Panel LG Display to 27-calowy WOLED 1440p ze strukturą pikseli RGWB i odświeżaniem 540 Hz. Jego pełnoekranowa jasność to 540 cd/m2, a maksymalna jasność to 2000 cd/m2, choć osiągalna w węższym okienku. 540 cd/m2 to poziom obecnych monitorów LCD, to jest

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Z kolei Samsung Display przygotował ultracienki panel AMOLED dla laptopów, który wkrótce wejdzie do masowej produkcji w fabryce 8.6G OLED. Jest w stanie osiągnąć idealną czerń oraz niemal natychmiastowy czas reakcji. Producent nie podał pełnoekranowej jasności, ale musi ona wynosić co najmniej 500 cd/m2, bo tego wymaga DisplayHDR 1000 True Black.

To znak, że monitory i laptopy OLED eliminują swoją największą wadę — niską jasność — i zrównują się z LCD. Dzięki temu ich zalety będą jeszcze bardziej widoczne.

Co ciekawe, LG osiągnęło w tym roku 4600 cd/m2 maksymalnej jasności w panelach OLED dla telewizorów (w trybie "Żywym"), więc możemy spodziewać się kolejnych przełomów rok do roku.

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telepolis
lg display Samsung Display monitory OLED Computex 2026 laptopy oled
Źródła zdjęć: Alexander Lipko / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd