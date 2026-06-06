Koniec kiepskich monitorów. Te sprzęty wyznaczą nowe standardy

Wielki skok jasności monitorów i ekranów laptopów

Na targach Computex 2026 ogłoszono nowe panele OLED zgodne ze specyfikacją DisplayHDR 1000 True Black. Oznacza to, że te nowe sprzęty wyświetlają obraz przy pełnoekranowej jasności 500 cd/m2, a jednocześnie osiągają czerń poniżej 0,0005 cd/m2. Maksymalna jasność w okienku 8% to 1000 cd/m2.

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Panel LG Display to 27-calowy WOLED 1440p ze strukturą pikseli RGWB i odświeżaniem 540 Hz. Jego pełnoekranowa jasność to 540 cd/m2, a maksymalna jasność to 2000 cd/m2, choć osiągalna w węższym okienku. 540 cd/m2 to poziom obecnych monitorów LCD, to jest

Z kolei Samsung Display przygotował ultracienki panel AMOLED dla laptopów, który wkrótce wejdzie do masowej produkcji w fabryce 8.6G OLED. Jest w stanie osiągnąć idealną czerń oraz niemal natychmiastowy czas reakcji. Producent nie podał pełnoekranowej jasności, ale musi ona wynosić co najmniej 500 cd/m2, bo tego wymaga DisplayHDR 1000 True Black.

To znak, że monitory i laptopy OLED eliminują swoją największą wadę — niską jasność — i zrównują się z LCD. Dzięki temu ich zalety będą jeszcze bardziej widoczne.