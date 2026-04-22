Xbox zmienia zdanie. Przegięli i mają nową propozycję

Na samym mówieniu się nie skończyło. Nowa szefowa Xboxa postanowiła działać. Tym samym cena pakietu Xbox Game Pass Ultimate została obniżona do 84,99 zł. Oferta przy tym ani trochę nie ucierpiała. Wciąż mamy dostęp do ponad 400 tytułów na konsole i PC, w tym zasobów EA Play i Ubisoft+ Classics, oraz obietnice dostępu do nowych gier Microsoftu w dniu premiery w ramach abonamentu. Z jednym wyjątkiem.

Szefowa Xboxa nie tylko mówi, ale i działa

Obniżka cen przyniosła ze sobą jedną zmianę na minus. Otóż kolejne części Call of Duty nie będą już więcej pojawiały się w dniu premiery w Game Pass. Zamiast tego zawitają w nim dopiero w kolejnym okresie świątecznym po premierze, czyli około roku później.

Zasada ta tyczy się jedynie kolejnych gier z serii. Tym samym Call of Duty: Black Ops 7 i starsze tytuły wciąż pozostaną dostępne dla graczy w cenie abonamentu. Wszystko po to, aby gracze mocno nimi zainteresowani wydali pieniądze na zakup gier w dniu ich premiery. Przerzucenie tej opłaty w koszty Game Pass Ultimate okazało się bowiem bardzo złą decyzją.

Czy to oznacza, że wkrótce rozpoczną się wiwaty na cześć nowej szefowej Xboxa? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że wcześniej ta usługa była jeszcze tańsza i wynosiła 73,99 zł miesięcznie. Tym samym jest taniej, ale nadal drożej, niż przed podwyżką.