AMD ma wizję. Przyszłość należy do architektury UMA

Więcej nacisku na platformy UMA ze strony AMD

Architektura współdzielonej pamięci (UMA) łączy ze sobą procesory, układy graficzne i kości pamięci w ramach jednego chipu. Takim rozwiązaniem jest AMD Ryzen AI Max, jak również Nvidia RTX Spark. W trakcie targów Computex 2026, David McAfee (szef działu procesorów AMD) został zapytany o to, czy ujrzymy więcej produktów z architekturą UMA.

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McAfee przyznał, że AMD ma zamiar wprowadzić więcej tego typu sprzętu, a UMA w znacznym stopniu ukształtuje podejście do tworzenia architektur, produktów oraz planów wydawniczych. Nie oznacza to, że nagle nadejdą specjalne układy UMA dla graczy – AMD chce najpierw skupić się na wykorzystaniu tej architektury tam, gdzie ma to najwięcej sensu.

Pracownik AMD chwalił również konkurencyjne rozwiązanie Nvidia RTX Spark, bo uważa, że przyczyniło się do rozwoju technologii UMA.

Tego typu architektura jest teraz niezwykle ważna, gdyż ludzie potrzebują lokalnej mocy obliczeniowej do operacji AI.