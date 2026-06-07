Sprzęt

AMD ma wizję. Przyszłość należy do architektury UMA

Firma AMD podzieliła się ostatnio przemyśleniami na temat coraz popularniejszego rozwiązania, jakim jest architektura współdzielonej pamięci. "Czerwoni" uważają, że przyszłość należy do tzw. rozwiązań UMA i że ma bardzo dużo w tym temacie do zaoferowania. 

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 11:29
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AMD ma wizję. Przyszłość należy do architektury UMA
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Więcej nacisku na platformy UMA ze strony AMD

Architektura współdzielonej pamięci (UMA) łączy ze sobą procesory, układy graficzne i kości pamięci w ramach jednego chipu. Takim rozwiązaniem jest AMD Ryzen AI Max, jak również Nvidia RTX Spark. W trakcie targów Computex 2026, David McAfee (szef działu procesorów AMD) został zapytany o to, czy ujrzymy więcej produktów z architekturą UMA.

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McAfee przyznał, że AMD ma zamiar wprowadzić więcej tego typu sprzętu, a UMA w znacznym stopniu ukształtuje podejście do tworzenia architektur, produktów oraz planów wydawniczych. Nie oznacza to, że nagle nadejdą specjalne układy UMA dla graczy – AMD chce najpierw skupić się na wykorzystaniu tej architektury tam, gdzie ma to najwięcej sensu.

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Pracownik AMD chwalił również konkurencyjne rozwiązanie Nvidia RTX Spark, bo uważa, że przyczyniło się do rozwoju technologii UMA.

Tego typu architektura jest teraz niezwykle ważna, gdyż ludzie potrzebują lokalnej mocy obliczeniowej do operacji AI.

AMD obecnie pracuje nad platformą Ryzen AI MAX 400 ze 192 GB współdzielonej pamięci, z której 160 GB może być alokowane dla GPU, a sprzęt obsłuży modele AI z 300 miliardami parametrów.

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Źródła zdjęć: Fanta Media / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wccftech