Sprzęt

Tańsze a dobre. Sony szykuje wysyp przystępnych OLED TV

Sony ma szereg nowych telewizorów OLED, które mają wejść do sprzedaży wkrótce. Możemy się spodziewać modeli przystępniejszych cenowo.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:50
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Tańsze a dobre. Sony szykuje wysyp przystępnych OLED TV
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Nowe tańsze OLED-y od Sony

Użytkownicy portalu X (dawny Twitter) oraz AVS Forum odkryli wzmianki o serii telewizorów Sony Bravia 6 OLED. Pojawiły się one w bazach danych japońskiego giganta.

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Bravia 6 ma być tańszym odpowiednikiem serii Bravia 8 - która rywalizuje z serią LG OLED C oraz Samsung S90. Jak spekuluje portal Flatpanels, może to oznaczać, że Sony będzie wykorzystywać tańsze panele OLED SE, znane z LG OLED serii B i Samsung S85.

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Co ciekawe, Bravia 6 ma być wyposażona w układ MediaTek Pentonic 800, co oznacza aż 4 porty HDMI 2.1. Jest to o tyle warte wspomnienia, bo flagowy Sony Bravia II dysponuje zaledwie dwoma portami HDMI 2.1.

Według wpisów w bazach danych, Bravia 6 (A60) ma być dostępna w wariantach: 48-, 55-, 65-, 77- i 83-calowych.

Nie jest to jeszcze definitywne potwierdzenie, bo nie ogłosiło tego Sony, ale premiera tańszej serii Bravia 6 wydaje się bardzo prawdopodobna. W zeszłym roku pojawiły się wzmianki o modelach Bravia 7 II i Bravia 9 II aż na 9 miesięcy przed ich premierą.

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Źródła zdjęć: Lutsenko Oleksandr / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd