Tańsze a dobre. Sony szykuje wysyp przystępnych OLED TV

Nowe tańsze OLED-y od Sony

Użytkownicy portalu X (dawny Twitter) oraz AVS Forum odkryli wzmianki o serii telewizorów Sony Bravia 6 OLED. Pojawiły się one w bazach danych japońskiego giganta.

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Bravia 6 ma być tańszym odpowiednikiem serii Bravia 8 - która rywalizuje z serią LG OLED C oraz Samsung S90. Jak spekuluje portal Flatpanels, może to oznaczać, że Sony będzie wykorzystywać tańsze panele OLED SE, znane z LG OLED serii B i Samsung S85.

Co ciekawe, Bravia 6 ma być wyposażona w układ MediaTek Pentonic 800, co oznacza aż 4 porty HDMI 2.1. Jest to o tyle warte wspomnienia, bo flagowy Sony Bravia II dysponuje zaledwie dwoma portami HDMI 2.1.

Według wpisów w bazach danych, Bravia 6 (A60) ma być dostępna w wariantach: 48-, 55-, 65-, 77- i 83-calowych.