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ChatGPT coraz lepszy w jednym. Czy tego chcesz, czy nie

ChatGPT staje się coraz mądrzejszy. I to można mu, z ręką na sercu, przyznać. Teraz będzie jeszcze lepszy w zapamiętywaniu naszego życia. Co to dokładnie oznacza? Czy to ten moment, kiedy mamy zacząć się niepokoić?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:31
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ChatGPT coraz lepszy w jednym. Czy tego chcesz, czy nie
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ChatGPT coraz lepszy w jednym

ChatGPT chce, aby rozmowy z nim brzmiały jak najbardziej naturalnie. W związku z tym musi stać się lepszy w zapamiętywaniu szczegółów odnośnie naszego życia. Nowy system OpenAI "Dreaming" automatycznie porządkuje informacje z histori rozmów w tle. Prawdą jest, że chat od dawna potrafi zapamiętywać informacje o nas między rozmowami, ale utrzymywanie tych wspomnień na bieżąco do tej pory stanowiło jego słaby punkt.

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Udoskonalony system pamięci nazywa się "dreaming" i ma na celu rozwiązać ten problem. Jest to największa modernizacja pamięci ChatGPT od czasu premiery tej funkcji dwa lata temu.

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Pierwotna funkcja pamięci opierała się na "silnych sygnałach" do zapisywania informacji. Oznaczało to, że użytkownicy musieli wprost poprosić chat o zapamiętanie czegoś. W praktyce, oznaczało to, że wiele kontekstów przepadało, a szczegóły typu zbliżająca się podróż, czy chwilowe preferencje, nie mogły się same zaktualizować. 

System "dreaming" wszystko to naprawia. Działa w tle i automatycznie syntetyzuje informacje z historii czatów. Nie czeka, aż go o to poprosimy. Co więcej, uwzględnia także upływ czasu. Zatem, jeśli poinformowaliśmy ChatGPT o wycieczce do Londynu w zeszłym miesiącu, system nie zakłada już, że nadal tam jesteśmy. Jeśli wspomnieliśmy, że nie jadamy mięsa, albo, że mamy dwójkę dzieci, system lepiej wplata kontekst w rozmowy, bez konieczności powtarzania.

OpenAI dodał także nową stronę podsumowania wspomnień, która nie dość, że pozwala sprawdzić szczegóły, to jeszcze umożliwia nanoszenie poprawek ręcznie. 

Aktualizacja wprowadzana jest stopniowo. Od wczoraj jest ona udostępniana w pierwszej kolejności użytkownikom ChatGPT Plus i Pro ze Stanów Zjednoczonych. W kolejnych krajach, nowa wersja chata będzie udostępniana w nadchodzących tygodniach. 

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Źródła zdjęć: Ascannio / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com, OpenAI