Wkrótce filmiki w internecie przyspieszą. Weszła nowa technologia

AV2, czyli nowy kodek, który może odmienić streaming 4K

Kodek AV2 wchodzi do użycia 8 lat po premierze AV1 i ma zapewnić 30% efektywniejszą kompresję obrazu w 4K, 8K, VR i innych formatach. Algorytm obrazu jest darmowy w implementacji, a jego wydanie jest inicjatywą stowarzyszenia Alliance for Open Media (AOMedia). W jego skład wchodzą Apple, Google, Microsoft, Amazon, Netflix, Nvidia, Samsung, Intel i Meta.

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30% więcej wydajności w kompresji obrazu oznacza, że będzie można uzyskać tę samą jakość wideo przy mniejszym transferze danych. Może to pomóc osobom korzystającym z serwisów wideo używających sieci komórkowych. W teorii również będzie można liczyć na wyższą jakość obrazu przy tym samym próbkowaniu wideo (bitrate).

Poziom wydajności kodeka AV2 był jednak wyłącznie sprawdzany przez członków stowarzyszenia AOMedia, a więc trzeba poczekać na niezależne testy porównujące je z kodekami HEVC (h.265) i VVC. W realnych warunkach przyrost wydajności może się nieco różnić od tego reklamowanego przez twórców AV2.

Jeśli chodzi o mechanizm działania, AV2 dzieli obraz na większe segmenty (256 na 256 piksel) i odgranicza je od siebie w sprytniejszy sposób oraz zapewnia lepsze algorytmy przewidywania kolejnych ramek obrazu. Nie jest jednak rozwiązaniem używającym sztucznej inteligencji ani technik uczenia maszynowego.

Niestety może się jednak okazać, że na zmiany trzeba będzie poczekać. Historia pokazuje, że HEVC został wprowadzony w 2013 r., głównie jako docelowy kodek dla treści 4K i HDR w serwisach VOD i na płytach 4K Ultra HD Blu-ray. Natomiast AV1 wyszedł w 2018 r., a VVC w 2020 r. Do tej pory praktycznie nikt nie korzystał z VVC, a AV1 głównie znajdziemy na YouTube (od września 2018) i na Netflixie (od lutego 2020). Jeśli chodzi o Netflix, to ok. 30% treści tam oferowanych wykorzystuje AV1.

Jednak inne serwisy (np. Apple TV, Disney+, HBO Max) korzystają praktycznie wyłącznie z HEVC dla treści 4K HDR.

Mogłoby się wydawać, że AV2 szybko wejdzie do użycia. W końcu większość firm odpowiadających za AV2 tworzy jednocześnie układy do telewizorów, przystawek telewizyjnych, komputery, przeglądarki internetowe oraz platformy VOD.

Jednak rzeczywistość może być odmienna i czas pokaże, czy AV2 szybko wskoczy do łask - a może wskutek wprowadzenia tej nowości, upowszechni się bardziej AV1.