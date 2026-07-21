Sprzęt

Leć do Action. Wygląda jak Dyson, a kosztuje ułamek ceny

Na liście premier w ofercie holenderskiej sieci sklepów Action pojawił się produkt, który zdążył zdobyć już uznanie klientów. Chociaż robi to, co Dyson, kosztuje zaledwie 299,95 zł, a nie grube tysiące.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 21 LIP 2026
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Telepolis.pl
Leć do Action. Wygląda jak Dyson, a kosztuje ułamek ceny
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Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Beldray znowu w ofercie Action

Marka Beldray istnieje na rynku od 1872 roku, podczas gdy Dyson powstał dopiero w lipcu 1991 roku. Brytyjski Beldray, producent sprzętu AGD i akcesoriów domowych, nie kieruje przy tym swoich produktów jedynie w stronę najbogatszych klientów. Jego podstawową ideą od zawsze było znalezienie idealnego balansu ceny i jakości.

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Leć do Action. Wygląda jak Dyson, a kosztuje ułamek ceny

Odkurzacz pionowy Beldray Airapid Flex & Pet wyróżnia kilka pragmatycznych atutów. Przede wszystkim jest to odkurzacz z łamaną rurą, którą można tym sposobem dotrzeć do zakamarków pod meblami bez niepotrzebnego schylania się. Dodatkowo oświetlenie LED na głównej szczotce sprawia, że nie umknie nam najdrobniejszy okruszek.

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Nie można też pominąć mechanicznej mini–szczotki, która służy do pozbywania się kurzu i roztoczy z mebli tapicerowanych, jak i też za sprawą zastosowanego długiego włosia doskonale nadaje się do wyczesywania sierści czworonogów.

Leć do Action. Wygląda jak Dyson, a kosztuje ułamek ceny
Dodatkowa mini–szczotka to spory atut zestawu

Za 299,95 zł to może i warto

Nie ma tutaj stacji dokującej, lecz typowo dla odkurzaczy z ramieniem Flex sprzęt montujemy od ściany na dołączonym uchwycie. Producent nie deklaruje maksymalnej mocy odkurzacza, jest tylko informacja o 2 trybach i czasie pracy do 35 minut na pojedynczym ładowaniu. Klasyfikuje to odkurzacz jako przeznaczony raczej do mieszkań niż do dużych domów.

Leć do Action. Wygląda jak Dyson, a kosztuje ułamek ceny

Trudno jednak wymagać dużo więcej od sprzętu za zaledwie 299,95 zł, w dodatku objętego aż trzyletnią gwarancją producenta, której próżno szukać w przypadku sprzętów sprowadzanych z Temu czy AliExpress.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Action, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł