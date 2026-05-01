Xiaomi Smart Band 10 Pro już w maju. Będzie wersja z ceramiki

Smart Bandy Xiaomi to jedna z najpopularniejszych serii opasek, ceniona za przystępną cenę i spore możliwości. W zeszłym roku do sprzedaży wszedł podstawowy model, już zdecydowanie wyróżniający się wyglądem i jakością wykonania, teraz jednak nadciąga coś jeszcze lepszego. Według najnowszych przecieków podawanych przez Digital Chat Station jeszcze w maju na rynek trafi Xiaomi Smart Band 10 Pro. To będzie więcej niż zwykła opaska – nowość ma przynieść powiew luksusu, a wszystko ma stanowić propozycję dla najbardziej wymagających użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nadchodzący model, który będzie miał więcej z małego smartwatcha niż typowego fitness trackera, będzie dostępny w szerokiej palecie kolorystycznej, obejmującej czerń, biel, srebro, pomarańcz oraz róż. Największym zaskoczeniem jest jednak planowana biała wersja ceramiczna. Zastosowanie tego materiału, rzadko spotykanego w tej klasie sprzętu, z pewnością nada opasce charakter premium, co może zainteresować użytkowników poszukujących czegoś więcej niż plastikowej pastylki zamontowanej na pasku z gumy. Digital Chat Station podkreśla, że ogólna jakość wykonania nadchodzącej nowości wypada naprawdę dobrze.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Wybór materiałów przełoży się jednak bezpośrednio na masę urządzenia. Standardowy wariant Smart Band 10 Pro ma ważyć nieco poniżej 40 gramów, podczas gdy edycja ceramiczna przekroczy próg 50 gramów. To spory skok w porównaniu do modelu Band 9 Pro, który ważył zaledwie 24,5 grama. Prawie dwukrotny wzrost masy sugeruje, że chiński producent zdecydował się na solidniejszą konstrukcję, większy akumulator lub bardziej zaawansowane czujniki. Poprzednik oferował 1,74-calowy ekran AMOLED i do 21 dni pracy na jednym ładowaniu, więc oczekiwania wobec dziesiątki pro są wysokie.