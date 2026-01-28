Xiaomi 17 Max z gigantyczną baterią i potężnymi aparatami

Po debiucie pierwszych trzech modeli (Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max) oraz późniejszej premierze Xiaomi 17 Ultra chiński producent uznał, że jest jeszcze miejsce na piąty model. Xiaomi 17 Max pojawia się w kolejnych przeciekach i zapowiada się coraz ciekawiej.

Co już wremy od jakiegoś czasu, nadchodzący Xiaomi 17 Max zostanie wyposażony w akumulator o pojemności aż 8000 mAh, czym przebije 7500 mAh w Xiaomi 17 Pro Max. Ogniwo będzie wspierane przez szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W i bezprzewodowe 50 W, co pozwoli na błyskawiczne uzupełnianie energii mimo dużej pojemności baterii.

Według informacji podanych przez Digital Chat Station smartfon ma otrzymać wyświetlacz AMOLED o przekątnej aż 6,9 cala (jak model Ultra), z ultracienkimi ramkami. Za wydajność odpowie układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 – ten sam, który napędza pozostałe modele z serii 17.

Aparat na maxa

Największe emocje budzi jednak sekcja fotograficzna. Z nowych doniesień wynika, że główny aparat Xiaomi 17 Max ma bazować na sensorze Samsung ISOCELL z serii HP w rozdzielczości 200 Mpix. Prawdopodobnie będzie to nowa matryca HPE o formacie 1/1,4 cala. Towarzyszyć jej będzie aparat 50 Mpix z teleobiektywem, gdzie zostanie wykorzystany sensor Sony z serii IMX8xx (1/1,95 cala), oraz aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.

Kontynuowana ma być również współpraca z marką Leica, co oznacza charakterystyczne odwzorowanie barw i odcieni znane z ostatnich flagowców Xiaomi. W przeciwieństwie jednak do modeli 17 Pro i 17 Pro Max, nowy 17 Max prawdopodobnie nie otrzyma dodatkowego wyświetlacza na pleckach, co dla wielu użytkowników może być dobrą wiadomością.