Amazfit z nowym pogromcą Garminów. Cheetah 2 Pro od dziś w sprzedaży

Nowy zegarek nieoficjalnie zadebiutował na nadgarstkach Amanala Petrosa i Yemana Crippy podczas niedawnych zawodów w Berlinie i Paryżu. Teraz wchodzi do sprzedaży, w tym także do Polski.

Jest lekki i dobrze wyposażony

Amazfit Cheetah 2 Pro waży niecałe 46 g, a jego konstrukcja została wykonana z tytanu – stopu odporniejszego niż plastik czy aluminium. Ekran AMOLED o średnicy 1,32″ chroniony jest przez szafirowe szkło, a maksymalna jasność 3000 nitów zapewnia widoczność nawet w pełnym słońcu. Wieczorem lub nocą użytkownicy mogą korzystać z wbudowanej latarki LED.

Cheetah 2 Pro wyposażono w system geolokalizacji o podwójnej częstotliwości, obsługujący jednocześnie wiele sygnałów, w tym GPS i Galileo. Spolaryzowana kołowo antena w połączeniu z technologią PDR (Point Dead Reckoning) umożliwia wyznaczenie pozycji i ruchu biegacza nawet przy zakłóconym lub przerwanym sygnale satelitarnym. Dzięki temu systemowi pomiar dystansu i tempa jest bardziej precyzyjny, co ułatwia zarządzanie treningiem i taktyką podczas zawodów.

Dodatkowo biegacze mogą tworzyć trasy i korzystać ze szczegółowych map w trybie offline, co zwiększa komfort treningu w różnych warunkach.

Amazfit Cheetah 2 Pro dla profesjonalnych biegaczy

Cheetah 2 Pro oferuje biegaczom dziesiątki parametrów treningowych i zaawansowaną analitykę, pozwalającą budować formę pod konkretne zawody. Przydatna jest m.in. funkcja monitorowania progu mleczanowego. W połączeniu z estymacją maksymalnego pułapu tlenowego zegarek wskaże optymalne strefy treningowe – kiedy przyspieszyć, a kiedy ustabilizować tempo, aby realizować plan i stopniowo poprawiać wydolność oraz wytrzymałość.

Cheetah 2 Pro wspiera biegaczy już na etapie planowania treningów. Wbudowane plany przygotowują do m.in. półmaratonów i maratonów i mogą być edytowane przez samych biegaczy. Podczas zawodów zegarek może wyświetlać aktualizowany w czasie rzeczywistym czas przekroczenia linii mety.

Smartwatch monitoruje również ponad 170 innych dyscyplin, w tym ćwiczenia wytrzymałościowe, funkcjonalne i siłowe. Po każdym treningu Cheetah 2 Pro wykorzystuje dane pozatreningowe, w tym obciążenia, czas do pełnej regeneracji, a w przypadku jednostek biegowych – porównanie wydolnościowe z poprzednią sesją, czas wybicia czy zakres ruchu ciała.

Zegarek dostarcza także szczegółowe parametry regeneracyjne: czas potrzebny do pełnej regeneracji, przebieg i jakość snu, zmienność rytmu serca (HRV), a także nakładające się zmęczenie treningami w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Cheetah 2 Pro monitoruje również zużycie obuwia sportowego.

Zegarek oferuje także znanego z wcześniejszych modeli trenera AI – Zepp Coach – po uwzględnieniu poziomu wytrenowania przygotowuje i aktualizuje spersonalizowany plan przygotowań pod konkretny dystans.

Bateria Cheetah 2 Pro została powiększona o 20% w porównaniu do poprzedniej generacji, co pozwala na pracę do 20 dni przy umiarkowanym użytkowaniu. Przy typowym planie treningowym obejmującym 5–6 sesji tygodniowo, w tym jedno długie wybieganie, ładowanie może być potrzebne dopiero po tygodniu. W trybie z włączonym GPS czas pracy sięga maksymalnie 29 godzin.

Dostępność i cena