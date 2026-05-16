Kultowa seria słuchawek wraca w nowej odsłonie z baterią na 80 godzin

Nowe słuchawki JBL miały swoją globalną premierę w styczniu, a teraz wkraczają na polski rynek. Zaprezentowane nowości to lekkie słuchawki nauszne JBL Live 680 NC stworzone z myślą o większej mobilności oraz wokółuszny model JBL Live 780 NC, który zapewnia głębszą imersję i wyższy komfort podczas wielogodzinnych odsłuchów.

Obie nowości JBL zostały całkowicie przeprojektowane, zyskując smuklejszą i lżejszą formę, metalowe akcenty oraz w pełni składane ramy z miękkimi nausznikami ułatwiające transport.

Zarówno w JBL Live 680 NC, jak i w JBL Live 780 NC, producent zastosował 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne z pasmem przenoszenia od 10 Hz do 40 kHz.

Za transmisję dźwięku odpowiada nowy standard Bluetooth 6.0 z LE Audio oraz funkcją Auracast, co pozwala na energooszczędny streaming i łatwe współdzielenie dźwięku z innymi urządzeniami. Oba modele pozwalają cieszyć się dźwiękiem w jakości Hi-Res zarówno w trybie bezprzewodowym dzięki kodekowi LDAC, jak i przewodowym. Producent zadbał też o wsparcie dla technologii JBL Spatial Sound 3.0, która przekształca standardowe źródła stereo w przestrzenne, trójwymiarowe doświadczenie kinowe.

O czystość odsłuchu dba zaawansowany system redukcji hałasu True Adaptive Noise Cancelling 2.0, wspierany przez cztery mikrofony w JBL Live 680 NC oraz aż sześć w modelu JBL Live 780 NC. System ten dynamicznie analizuje otoczenie i dostosowuje poziom tłumienia, a dwa dodatkowe mikrofony kierunkowe z algorytmami AI izolują głos od ulicznego gwaru podczas rozmów telefonicznych.

Obiecująco zapowiada się kwestia zasilania, ponieważ zarówno JBL Live 680 NC, jak i JBL Live 780 NC oferują do 80 godzin pracy na jednym ładowaniu. Przy włączonej aktywnej redukcji szumów czas ten wynosi do 50 godzin, a zaledwie 5 minut szybkiego ładowania przekłada się na kolejne 4 godziny słuchania.

Użytkownicy docenią płynne przełączanie się między dwoma źródłami Bluetooth oraz wsparcie systemu Personi-Fi 3.0 w aplikacji JBL Headphones, pozwalającego na stworzenie własnej krzywej brzmienia, dopasowanej do indywidualnych cech słuchu.

Wokółuszny model JBL Live 780 NC oferuje dodatkowe opcje, takie jak korektor Low Volume Dynamic EQ oraz wzmocnienie Personal Sound Amplification do regulacji balansu rozmów. Oba modele współpracują z opcjonalnym nadajnikiem JBL Smart Tx, który umożliwia wygodne sterowanie funkcjami słuchawek nawet podczas połączenia kablem USB-C lub 3,5 mm.

