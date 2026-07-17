Najlepszy taki sprzęt z Androidem. Polacy też będą mogli zamówić

W Chinach nowy tablet Redmagic zadebiutował pod koniec czerwca jako Gaming Tablet 5 Pro. Wariant globalny, o bardzo podobnej specyfikacji, oferowany będzie jako Redmagic Astra 2 Gaming Tablet. Dziś producent dokonał oficjalnej, światowej premiery tego modelu, choć sprzedaż ma ruszyć dopiero w sierpniu. Na pewno warto zaczekać, bo w świecie tabletów to jeden z najciekawszych modeli.

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Kompaktowy, ale pełen mocy

Redmagic Astra 2 to propozycja dla tych, którzy poszukują wydajnego tabletu z niezbyt dużym erkaem. Urządzenie ma ma 6,9 mm grubości, waży 363 g. Konstrukcja tabletu wyróżnia się całkowicie płaskim tylnym panelem bez wystającego modułu aparatu.

Transparentna pokrywa ze szkła pozwala na podejrzenie wewnętrznej struktury układu chłodzenia cieczą. Całość konstrukcji uzupełniają charakterystyczne dla tej marki akcenty z wielokolorowym podświetleniem RGB oraz specjalny, wielofunkcyjny przycisk Magic Key ułatwiający szybki dostęp do sekcji GameSpace i ustawień systemowych.

Mocnym atutem tabletu jest ekran OLED o przekątnej 9,06 cala i rozdzielczości 2,4K. Wyświetlacz charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 185 Hz oraz maksymalną jasnością sięgającą 1600 nitów.

Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, który współpracuje z układem gamingowym RedCore R4 oraz systemem optymalizacji Energy Cube 3.0. Za wydajność odpowiada też połączenie do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X i do 412 GB pamięci masowej UFS 4.1. Za kulturę pracy odpowiada zaawansowany system chłodzenia. Układ ten wykorzystuje fluorowany płyn chłodzący, który jest wprawiany w ruch przez mikropompę o grubości 0,48 mm.

Łączność zapewniają standardy Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i NFC. Tablet został również wyposażony w 2 porty USB-C (USB 3.2 Gen2 i USB 2.0), co ułatwia ładowanie podczas gry w orientacji poziomej oraz pozwala na bezpośrednie zasilanie podzespołów z pominięciem ogniwa. Sprzęt jest zasilany przez baterię o pojemności 8300 mAh. Wersja przeznaczona na rynki globalne obsługuje szybkie ładowanie o mocy 75 W w standardowym porcie oraz do 40 W w dodatkowym złączu USB-C na boku.

Dostępność i ceny

Redmagic Astra 2 Gaming Tablet będzie dostępny w wersjach kolorystycznych czarnej Black Eclipse oraz srebrnej Silver Starfrost, a ceny poszczególnych wariantów pamięciowych na rynku europejskim prezentują się następująco:

Black Eclipse (12 GB + 256 GB) – 699 euro (około 3030 zł),

Black Eclipse (16 GB + 512 GB) – 799 euro (około 3500 zł),

Silver Starfrost (12 GB + 256 GB) – 699 EUR (około 3030 zł),

Silver Starfrost (16 GB + 512 GB) – 799 EUR (około 3500 zł).

Sprzedaż tabletu będzie prowadzona przez oficjalną stronę internetową producenta eu.redmagic.gg, a później także u wybranych partnerów detalicznych. Ze strony można realizować zamówienia do Polski.

W połowie sierpnia 2026 roku wystartuje kampania z kuponami Early Bird. Osoby, które je zakupią, zyskają pod koniec sierpnia 2026 roku priorytetowy dostęp do zakupu urządzenia i zniżkę 30 euro (130 zł), a do tego otrzymają w prezencie szybką ładowarkę o mocy 80 W oraz brelok REDMAGIC.