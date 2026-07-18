RTV Euro AGD pali głupa. Dostał cudzy złom i obce dokumenty

Prawie 1800 zł za robota, który nie chce pracować

Historia pana Kamila, Czytelnika Telepolis.pl, zaczęła się w grudniu 2025 roku. To właśnie wtedy kupił w sklepie internetowym RTV Euro AGD robota do mycia okien Hobot S7 Pro, płacąc za niego 1799 zł. Niestety, radość z nowego sprzętu nie trwała długo. Urządzenie w 9 na 10 prób w ogóle nie chciało wystartować, wyświetlając komunikat o nieszczelności powietrza i konieczności wymiany ściereczki czyszczącej.

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Gdy usterka stawała się coraz bardziej uciążliwa, 10 czerwca 2026 roku nasz Czytelnik oficjalnie złożył reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, żądając wymiany wadliwego urządzenia na nowe.

22 czerwca nadeszła odpowiedź ze sklepu: reklamacja została odrzucona. W lakonicznym piśmie stwierdzono, że towar jest zgodny z umową, a podczas rozmowy telefonicznej poinformowano klienta, że w urządzeniu jedynie zaktualizowano oprogramowanie. Prawdziwy szok nadszedł jednak w momencie, gdy kurier dostarczył przesyłkę zwrotną.

Cudzy złom i cudze dane w paczce zwrotnej

Po otwarciu kartonu okazało się, że pan Kamil nie otrzymał swojego robota. W uszkodzonym opakowaniu znajdował się zupełnie inny egzemplarz – mocno porysowany, noszący ślady intensywnego użytkowania i zabrudzenia.

Co więcej, do paczki dołączono pełną dokumentację serwisową oraz dowód zakupu należące do całkowicie obcej osoby. Oznacza to, że po drodze doszło do fatalnej pomyłki logistycznej. Rozbieżności w dokumentach nie pozostawiały złudzeń:

inny numer reklamacji oraz status klienta („Przedsiębiorca – Rękojmia”),

inna data zakupu i cena (marzec 2026 roku, kwota 1599 zł zamiast 1799 zł),

zupełnie inny opis wady (obcy klient zgłaszał, że robot „odpada od szyby i nie utrzymuje podciśnienia”),

inna data przyjęcia do serwisu – obcy sprzęt trafił do naprawy 2 czerwca, czyli ponad tydzień przed tym, jak nasz Czytelnik w ogóle zgłosił swoją reklamację.

Grafika poglądowa, nie przedstawia rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Sklep przyznaje się do błędu, ale pieniędzy nie odda

23 czerwca zszokowany konsument złożył formalne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądał zwrotu wpłaconych 1799 zł. Sklep początkowo szedł w zaparte, twierdząc w korespondencji, że odesłano sprawny sprzęt (powołując się na raport serwisowy... cudzego robota).

Dopiero po zdecydowanej interwencji nastąpił zwrot akcji. RTV Euro AGD wysłało wiadomość SMS, w której przyznało się do błędu:

Uprzejmie informujemy, iż w związku z błędnie wydanym towarem po zakończonej reklamacji, odbierzemy nieprawidłowy towar za pośrednictwem firmy DPD. Po odnotowaniu paczki w naszym magazynie, prawidłowy towar zostanie niezwłocznie odesłany. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Sklep zorganizował kuriera i odebrał cudzy sprzęt. Mogłoby się wydawać, że w obliczu tak kompromitującej pomyłki i prawomocnego odstąpienia od umowy, sprzedawca po prostu odda klientowi pieniądze. Nic z tych rzeczy. W oficjalnym mailu od starszego specjalisty ds. obsługi klienta sklep stanowczo odmówił zwrotu gotówki. Urządzenie uznano za w pełni sprawne, roszczenie odrzucono, a jako rekompensatę za powstałe niedogodności zaproponowano panu Kamilowi... kod rabatowy na 100 zł (do wykorzystania przy kolejnych zakupach za minimum 101 zł).

Sklep mówi jedno, a serwis... drugie

Gdy wydawało się, że poziom absurdu osiągnął sufit, na jaw wyszedł nowy, niezwykle ciekawy wątek. Okazuje się, że RTV Euro AGD oraz autoryzowany serwis i importer urządzenia (firma Robosfera sp. z o.o.) podają dwie całkowicie sprzeczne wersje tego samego zdarzenia.

Podczas gdy sklep w oficjalnych pismach uparcie twierdzi, że sprzęt został zweryfikowany, jest sprawny, a reklamację odrzucono, przedstawiciele serwisu Robosfera napisali coś dokładnie odwrotnego w publicznej odpowiedzi do opinii w Google Maps:

Wszystko wskazuje na to, że doszło do pomyłki przy wysyłce po stronie sklepu Euro RTV/AGD (...). Chcemy podkreślić, że my jako Robosfera zweryfikowaliśmy Pana zgłoszenie i, pomimo pomyłki po stronie Euro, zadbaliśmy o Pana interes: reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, a do Pana trafiła nowa sztuka urządzenia.

Mamy więc do czynienia z kuriozalnym dysonansem. Dwa podmioty obsługujące tę samą reklamację mówią dwie zupełnie różne rzeczy: sklep twierdzi: sprzęt sprawny, reklamacja odrzucona, a jego własny serwis: sprzęt niesprawny, reklamacja uznana, wydano nową sztukę.

Stan na 9 lipca 2026 roku wyglądał tak, że sklep wciąż odmawia zwrotu środków. Nasz Czytelnik zabezpieczył wszystkie dowody, zrzuty ekranu oraz pomyłkowo wysłane dokumenty, wystosował ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty i przygotowuje pozew, który trafi do sądu w Olsztynie.

Zadaliśmy pytania RTV Euro AGD. Odpowiedzi brak

Jako redakcja Telepolis.pl nie mogliśmy przejść obok tej sprawy obojętnie. Próbowaliśmy skontaktować się z biurem prasowym sieci RTV Euro AGD, aby uzyskać wyjaśnienia i dać spółce możliwość przedstawienia własnego stanowiska. Zadaliśmy następujące pytania:

Czy sieć potwierdza, że klientowi w ramach reklamacji wydano obcy, używany i uszkodzony sprzęt? Jak to możliwe, że wraz z urządzeniem do klienta trafiły dokumenty z cudzymi danymi i dowodem zakupu innej osoby? Na jakiej podstawie odrzucono reklamację jako „towar zgodny z umową”, skoro zgłaszano powtarzalną usterkę uniemożliwiającą normalne korzystanie z robota? Jakie konkretnie testy przeprowadzono na urządzeniu przed odrzuceniem reklamacji i kto je wykonywał? Dlaczego nie uwzględniono żądania wymiany sprzętu?