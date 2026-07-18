Sprzęt

Action zaskakuje za 19,90 zł. To ściemniacz dla foliarza

Holenderska sieć sklepów Action nieustannie zaskakuje swoją ofertą fanów taniej elektroniki. Tym razem do katalogu produktów trafiło coś z pogranicza dwóch światów.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 06:54
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Telepolis.pl
Action zaskakuje za 19,90 zł. To ściemniacz dla foliarza
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Gdy chcesz być smart, ale boisz się elektroniki

Nie da się ukryć, że inteligentne rozwiązania do domu to coś, co jest w zakresie zainteresowań każdego z nas. A przynajmniej, gdy patrzymy na końcową, działającą funkcję, a nie na zgrozę konfiguracji i traumę wiecznie niedziałających aplikacji.

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Owszem, można postawić na sprzęt klasy premium i mieć również premiumową obsługę naszego sprzętu za miliony monet, ale no właśnie, kto na to ma pieniądze? No i np. co z tego, że postawimy najmądrzejszy odkurzacz u naszych dziadków, jeśli nie będą w stanie z niego korzystać, bo nie mają w domu Wi–Fi.

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I właśnie na kanwie tego, że nowe wrogiem dobrego, do oferty Action trafiają też niezniszczalne klasyki, o których my młodzi możemy już nie pamiętać. Na co Ci Wi–Fi, by zrobić klimat w salonie i na co milion pilotów, skoro wystarczy w pełni analogowy ściemniacz wtykowy Pro-max?

Action zaskakuje za 19,90 zł. To ściemniacz dla foliarza

Odporny na technologiczną niemoc

Działania tego sprzętu nie zatrzyma awaria aplikacji, restartujący się router czy niezapłacony rachunek za internet. Wyciągasz rękę, kręcisz i jest. Za jego pomocą płynnie wyregulujesz pracę lampy stołowej czy podłogowej z użyciem wygodnego pokrętła, a do tego pełni też funkcję wyłącznika. Cena? Zaledwie 19,90 zł.

Action zaskakuje za 19,90 zł. To ściemniacz dla foliarza

Teraz, gdy wszystko jest tak skomplikowane i przytłaczające, takie proste rozwiązania przynoszą nam spokój. Rozkładam się na łóżku, ściemniam światło z lampki i czytam rozdział książki na dobranoc – to brzmi jak plan.

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Źródła zdjęć: Patrycja Korba / Telepolis
Źródła tekstu: Action, oprac. wł