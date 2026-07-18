Action zaskakuje za 19,90 zł. To ściemniacz dla foliarza

Gdy chcesz być smart, ale boisz się elektroniki

Nie da się ukryć, że inteligentne rozwiązania do domu to coś, co jest w zakresie zainteresowań każdego z nas. A przynajmniej, gdy patrzymy na końcową, działającą funkcję, a nie na zgrozę konfiguracji i traumę wiecznie niedziałających aplikacji.

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Owszem, można postawić na sprzęt klasy premium i mieć również premiumową obsługę naszego sprzętu za miliony monet, ale no właśnie, kto na to ma pieniądze? No i np. co z tego, że postawimy najmądrzejszy odkurzacz u naszych dziadków, jeśli nie będą w stanie z niego korzystać, bo nie mają w domu Wi–Fi.

I właśnie na kanwie tego, że nowe wrogiem dobrego, do oferty Action trafiają też niezniszczalne klasyki, o których my młodzi możemy już nie pamiętać. Na co Ci Wi–Fi, by zrobić klimat w salonie i na co milion pilotów, skoro wystarczy w pełni analogowy ściemniacz wtykowy Pro-max?

Odporny na technologiczną niemoc

Działania tego sprzętu nie zatrzyma awaria aplikacji, restartujący się router czy niezapłacony rachunek za internet. Wyciągasz rękę, kręcisz i jest. Za jego pomocą płynnie wyregulujesz pracę lampy stołowej czy podłogowej z użyciem wygodnego pokrętła, a do tego pełni też funkcję wyłącznika. Cena? Zaledwie 19,90 zł.