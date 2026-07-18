Lidl ma rower elektryczny tańszy niż składak. To tajna promocja

Rowery elektryczne zalewają polski rynek – nie bierz tandety, tutaj masz niemieckiego Zündappa

Rower trekkingowy elektryczny Zündapp Z802 700c ma standardową cenę aż 5609 zł – za tyle, nie zawracałbym Wam głowy. Jak się jednak okazuje, wystarczy zrezygnować z czarnej ramy na rzecz białej i mamy aż 2237,19 zł rabatu! Aż dziwne, że sieć sklepów nie promuje głośno tej okazji. Cena końcowa to już całkiem przystępne 3371,81 zł, a więc kwota bliższa tradycyjnym sprzętom.

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Jak już mamy kwestię ceny za sobą, przekonajmy się, czy warto

Przede wszystkim, nie jest to jakiś chiński wybryk natury, tylko zgrabny rower szosowy z 28–calowymi kołami o wąskich oponach z niskim bieżnikiem (opony Kenda Khan II 700c x 40c / 28" x 1,75" / 42-622 ). By ograniczyć masę sprzętu, postawiono tutaj na klasyczne hamulce V–Brake.

Nie zabrakło przy tym przedniego amortyzatora ze skokiem 63 mm z funkcją blokady, mamy charakterystycznie wygiętą trekingową kierownicę, a za dodatkową osłoną znajdziemy przerzutki Shimano zarówno z przodu, jak i z tyłu roweru, co przekłada się na standardowe 21 przełożeń, a nie 7 jak w wielu rowerach z Azji.

Trekingowy charakter roweru podkreśla jego wygodne, amortyzowane, szerokie siodło, masywny bagażnik doskonały na długie wycieczki w nieznane i komplet błotników z chlapaczami, stopka, odblask i oświetlenie tylne, dzwonek oraz silny reflektor przedni AXA Ecoline 15 LUX. Tutaj wszystko ma być już w zestawie, bez zastanawiania się o bezpieczeństwo i czy rower da radę na dużych dystansach.

No a gdy o dystansach mowa, ich pokonywanie wspomaga napęd Ananda ukryty w tylnej piaście, o mocy 250 W i wspomaganiu do prędkości 25 km/h (a więc zgodnie z europejskimi przepisami). Akumulator 374,4 Wh (ładowanie w 6 godzin) umieszczony został dość nietypowo, bo w bagażniku roweru. Sprawia to, że osoby postronne nie zauważą, że jedziemy rowerem elektrycznym, a nie zgrabnym klasykiem.

No dobrze, klasykiem z wyjątkowo efektownym licznikiem rowerowym, bo zastosowany ekran i kontroler firmy Amanda to finezyjne połączenie elegancji i wygody. Jak na treking, masa urządzenia z akumulatorem nie jest duża, to tylko 24,8 kg, a wspomaganie silnikiem może być używane również podczas prowadzenia roweru.

Producent chwali się wspomaganym zasięgiem aż do 115 km na jednym ładowaniu, ale przy maksymalnym wspomaganiu i pełnym obciążeniu (do 120 kg), wartość ta może spaść do bardziej rekreacyjnych 30 km, wciąż wystarczających na wycieczki do lasu po męczącym tygodniu pracy.