Padł nowy rekord świata. Takiego wyniku jeszcze nie było

Udało się pobić rekord świata w taktowaniu procesora. Jego autorem jest chiński entuzjasta o pseudonimie wytiwx. Wykorzystał do tego układ Intel Core i9-14900KF.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:03
Zaledwie w marcu 2024 roku udało się po raz pierwszy dobić do bariery 9,0 GHz w przypadku taktowania procesora. Dokonał tego niejaki Elmor. Jednak to już zamierzchłe czasu. Przez ostatni rok jego rekord został kilkukrotnie pobity. Dokonywał tego wytiwx, który jest autorem najnowszego osiągnięcia, pobijając tym samym swój wcześniejszy rezultat.

Rekord świata taktowania

Chińczykowi udało się osiągnąć taktowanie procesora Intel Core i9-14900KF na poziomie aż 9,2 GHz. Wykorzystał do tego płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Apex, 16 GB pamięci RAM DDR5, zasilacz ASUS ROG Thor 1600 W Titanium oraz system operacyjny Windows 7.

Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego chłodzenia. Tym razem wybór nie padł na ciekły azot. Rekordzista do schłodzenia procesora wykorzystał ciekły hel, którego punkt wrzenia przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym wynosi -268,93 st. Celsjusza.

Takie taktowanie nie byłoby też możliwe do osiągnięcia na wszystkich rdzeniach. Wytiwx osiągnął rekord na pojedynczym rdzeniu P (Performance), dla którego ustalił taktowanie 103,44 MHz z mnożnikiem x89. Z kolei napięcie wyniosło 1.348 V. W sumie dało to zegar na poziomie 9206,34 MHz.

Źródła zdjęć: Adnan Ahmad Ali / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TweakTown