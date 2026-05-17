Padł nowy rekord świata. Takiego wyniku jeszcze nie było

Zaledwie w marcu 2024 roku udało się po raz pierwszy dobić do bariery 9,0 GHz w przypadku taktowania procesora. Dokonał tego niejaki Elmor. Jednak to już zamierzchłe czasu. Przez ostatni rok jego rekord został kilkukrotnie pobity. Dokonywał tego wytiwx, który jest autorem najnowszego osiągnięcia, pobijając tym samym swój wcześniejszy rezultat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rekord świata taktowania

Chińczykowi udało się osiągnąć taktowanie procesora Intel Core i9-14900KF na poziomie aż 9,2 GHz. Wykorzystał do tego płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Apex, 16 GB pamięci RAM DDR5, zasilacz ASUS ROG Thor 1600 W Titanium oraz system operacyjny Windows 7.

Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego chłodzenia. Tym razem wybór nie padł na ciekły azot. Rekordzista do schłodzenia procesora wykorzystał ciekły hel, którego punkt wrzenia przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym wynosi -268,93 st. Celsjusza.