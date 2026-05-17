Sprzęt

Unia bierze się za popularne urządzenia. Air fryery z ograniczeniami

Popularne urządzenia trafiły na celownik Unii Europejskiej. Mowa o air fryerach, czyli beztłuszczowych frytkownicach. Szykują się ograniczenia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:50
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
8
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Unia bierze się za popularne urządzenia. Air fryery z ograniczeniami
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Beztłuszczowe frytkownice, nazywane też air fryerami, w ostatnich latach zyskały na ogromnej popularności. Głównie dlatego, że są to niedrogie urządzenia, które nie zajmują dużo miejsca w kuchni, a pozwalają przygotować smaczne i zdrowe posiłki. Jednak właśnie trafiły pod lupę Unii Europejskiej, która szykuje dla nich ograniczenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Unia bierze się za air fryery

Unia Europejska nie uderza bezpośrednio w beztłuszczowe frytkownice, a wszystkie urządzenia, które wykorzystują PFAS, czyli tzw. wieczne chemikalia. Są one odporne na wodę, tłuszcz i ciepło, a przez to też rozpad zarówno w środowisku, jak i organizmie człowieka. Stosuje się je między innymi w nieprzywierających powłokach, które są kluczowe w air fryerach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa TEFAL Actifry MY741CF0 z mieszadłem do żywności oraz funkcjonalnością Multicookera
Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa TEFAL Actifry MY741CF0 z mieszadłem do żywności oraz funkcjonalnością Multicookera
0 zł
859 zł - najniższa cena
Kup teraz 859 zł
Advertisement

Bruksela szykuje nowe regulacje, które wprowadzą zakaz stosowania PFAS. Pierwsze zmiany mają wejść w życie już w październiku 2026 roku. Od tego momentu stosowanie wiecznych chemikaliów nie będzie jeszcze zakazane, ale ma się rozpocząć stopniowy proces ich ograniczania. Dopiero z czasem używanie takich rozwiązań nie będzie możliwe.

Unia chce, aby producenci urządzeń poszukali lepszych i przede wszystkim bezpieczniejszych rozwiązań. Jednym z nich są powłoki ceramiczne, które również cechują się dużą odpornością i łatwością czyszczenia. Ich jedyną wadę jest fakt, że przy intensywnym użytkowaniu mogą być mniej trwałe niż powłoki nieprzywierające z PFAS.

Image
telepolis
unia europejska PFAS airfryer beztłuszczowa frytkownica
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: dlahandlu.pl