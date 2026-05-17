Unia bierze się za popularne urządzenia. Air fryery z ograniczeniami

Beztłuszczowe frytkownice, nazywane też air fryerami, w ostatnich latach zyskały na ogromnej popularności. Głównie dlatego, że są to niedrogie urządzenia, które nie zajmują dużo miejsca w kuchni, a pozwalają przygotować smaczne i zdrowe posiłki. Jednak właśnie trafiły pod lupę Unii Europejskiej, która szykuje dla nich ograniczenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Unia bierze się za air fryery

Unia Europejska nie uderza bezpośrednio w beztłuszczowe frytkownice, a wszystkie urządzenia, które wykorzystują PFAS, czyli tzw. wieczne chemikalia. Są one odporne na wodę, tłuszcz i ciepło, a przez to też rozpad zarówno w środowisku, jak i organizmie człowieka. Stosuje się je między innymi w nieprzywierających powłokach, które są kluczowe w air fryerach.

Bruksela szykuje nowe regulacje, które wprowadzą zakaz stosowania PFAS. Pierwsze zmiany mają wejść w życie już w październiku 2026 roku. Od tego momentu stosowanie wiecznych chemikaliów nie będzie jeszcze zakazane, ale ma się rozpocząć stopniowy proces ich ograniczania. Dopiero z czasem używanie takich rozwiązań nie będzie możliwe.