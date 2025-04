JBL Partybox Encore 2, nowy potwór imprezowy. Grzmi i błyska

JBL Partybox Encore 2 to dość spore urządzenie o masie 6,4 kg i wymiarach 385 x 365 mm x 350 mm. Mimo tego głośnik zachowuje zalety urządzenia przenośnego, za co odpowiada między innymi akumulator 4722 mAh, zapewniający do 15 godzin odtwarzania. JBL Partybox Encore 2 ma uchwyt do przenoszenia i konstrukcję o wytrzymałości IPX4, co gwarantuje odporność na zachlapania.