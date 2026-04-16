Intel Wildcat Lake oficjalnie. Apple wreszcie zyskało konkurencję?
Wygląda na to, że producenci zauważyli iż konsumenci powstrzymują się od drogich i zbędnych zakupów. Na rynek trafiają więc układy dla tańszych PC.
Intel oficjalnie zaprezentował nową serię procesorów mobilnych Intel Core Series 3 (znaną też jako Intel Wildcat Lake), która ma być odpowiedzią na potrzeby użytkowników szukających wydajnych, ale przystępnych cenowo laptopów. Nowe układy celują przede wszystkim w segment budżetowy, oferując przy tym najnowsze rozwiązania.
Nikt tego nie mówi, ale wygląda to jak odpowiedź na MacBooka Neo
Postawiono tutaj na technologie znane z droższej rodziny Intel Panther Lake. Mowa więc o autorskiej litografii Intel 18A oraz architekturach Cougar Cove, Darkomnt i Celestial. Dostajemy jednak mniej rdzeni i wątków, niższe taktowania oraz ograniczone możliwości pracy ze sztuczną inteligencją. Nie zabrakło jednak wsparcia dla Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 czy Bluetooth 6.
Budżetowym flagowcem został Intel Core 7 360, który oferuje 6 rdzeni z taktowaniem do 4,8 GHz. Dopełnia to 6 MB pamięci podręcznej, NPU o wydajności 17 TOPS oraz proste iGPU z 2 jednostkami Xe23. Całość przy poborze mocy do 15 W bazowo i do 35 W trybie Turbo.
Z danych przedstawionych na slajdach wynika, że nowe procesory mogą zaoferować nawet do 2,1 razy wyższą wydajność w codziennych zadaniach, takich jak praca biurowa, przeglądanie internetu czy obróbka zdjęć. W przypadku zadań związanych z AI producent deklaruje nawet do 2,7 razy wyższą wydajność. Mówimy tutaj o porównaniu z Intel Core 7 150U.
Istotnym elementem jest także energooszczędność. Nowe CPU zużywają o 64% mniej energii w wybranych scenariuszach, co przekłada się na wyraźnie dłuższy czas pracy na baterii. Ma to oznaczać nawet 18,5 godziny odtwarzania wideo czy ponad 12 godzin pracy biurowej.
Intel Wildcat Lake trafi zarówno do laptopów, jak i Mini PC oraz urządzeń brzegowych. Swoje sprzęty zapowiedziało już zatrzęsienie partnerów takich jak Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI i inni. Pierwsze modele trafiają do sprzedaży już dzisiaj, a kolejne będą debiutować przez resztę roku.