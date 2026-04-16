Intel Wildcat Lake oficjalnie. Apple wreszcie zyskało konkurencję?

Intel oficjalnie zaprezentował nową serię procesorów mobilnych Intel Core Series 3 (znaną też jako Intel Wildcat Lake), która ma być odpowiedzią na potrzeby użytkowników szukających wydajnych, ale przystępnych cenowo laptopów. Nowe układy celują przede wszystkim w segment budżetowy, oferując przy tym najnowsze rozwiązania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nikt tego nie mówi, ale wygląda to jak odpowiedź na MacBooka Neo

Postawiono tutaj na technologie znane z droższej rodziny Intel Panther Lake. Mowa więc o autorskiej litografii Intel 18A oraz architekturach Cougar Cove, Darkomnt i Celestial. Dostajemy jednak mniej rdzeni i wątków, niższe taktowania oraz ograniczone możliwości pracy ze sztuczną inteligencją. Nie zabrakło jednak wsparcia dla Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 czy Bluetooth 6.

Budżetowym flagowcem został Intel Core 7 360, który oferuje 6 rdzeni z taktowaniem do 4,8 GHz. Dopełnia to 6 MB pamięci podręcznej, NPU o wydajności 17 TOPS oraz proste iGPU z 2 jednostkami Xe23. Całość przy poborze mocy do 15 W bazowo i do 35 W trybie Turbo.

Z danych przedstawionych na slajdach wynika, że nowe procesory mogą zaoferować nawet do 2,1 razy wyższą wydajność w codziennych zadaniach, takich jak praca biurowa, przeglądanie internetu czy obróbka zdjęć. W przypadku zadań związanych z AI producent deklaruje nawet do 2,7 razy wyższą wydajność. Mówimy tutaj o porównaniu z Intel Core 7 150U.

Istotnym elementem jest także energooszczędność. Nowe CPU zużywają o 64% mniej energii w wybranych scenariuszach, co przekłada się na wyraźnie dłuższy czas pracy na baterii. Ma to oznaczać nawet 18,5 godziny odtwarzania wideo czy ponad 12 godzin pracy biurowej.