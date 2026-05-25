Sprzęt

Hit za 249 zł. Nowy smartwatch kusi ekranem AMOLED i baterią na 3 tygodnie

Honor wprowadził do Polski swój najnowszy smartwatch, model Watch X5i. To kolejny przykład, że ładny i funkcjonalny zegarek nie musi być drogi.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:44
Ostatnie tygodnie przyniosły kilka ciekawych, zegarkowych premier – i co ważne, producenci nie zapominają też o tych bardziej oszczędnych użytkownikach, którzy nie chcą na zakup smartwatcha przeznaczać czterocyfrowych kwot. Honor Watch X5i to najnowsza propozycja z niższej półki, która właśnie wkracza do Polski.

Honor Watch X5i to zegarek o sprawdzonym i lubianym prostokątnym kształcie, z obudową w stylu Apple Watcha. Jego koperta ma wymiary 46,73 x 40,54 x 10,9 mm, wykonana jest z połączenia wytrzymałych tworzyw sztucznych. Uwagę zwraca efektowna, obrotowa koronka. Waga zegarka to zaledwie 28,1 g.

Zegarek wyposażony jest w dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 1,97 cala i rozdzielczości 390 x 450. Został pokryty zakrzywionym szkłem 2,5D, a częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz powinna zapewnić płynne animacje i nawigację po systemie. 

Honor Watch X5i łączy się przez Bluetooth 5.4, ma podstawowy zestaw czujników i oferuje całodobowe monitorowanie parametrów zdrowotnych, takich jak tętno, poziom natlenienia krwi oraz stres. W razie wykrycia nietypowych odchyleń od normy urządzenie automatycznie o tym ostrzeże. 

Osoby aktywne fizycznie mogą skorzystać z monitorowania 109 różnych dyscyplin sportowych, w tym zaawansowanych kursów biegowych i wskazówek dotyczących rozciągania. Wszystkie te dane są agregowane i analizowane w aplikacji Honor Health. 

Użytkownicy mogą również przebierać w ponad 180 tarczach zegarka oraz korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak obsługa migawki aparatu, funkcja latarki czy sterowanie muzyką z wbudowanego głośnika.

Jednym z najmocniejszych atutów zegarka Honor Watch X5i jest akumulator o pojemności 420 mAh. Producent deklaruje, że wystarczy on nawet na 21 dni pracy na jednym ładowaniu. Nawet w przypadku intensywnego użytkowania urządzenie ma wytrzymać do 15 dni z dala od magnetycznej ładowarki.

 Honor Watch X5i kosztuje zaledwie 249 zł. Można gu kupić w sklepie honorstore.pl.

Źródła zdjęć: HONOR