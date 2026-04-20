Nowy król mobilnej fotografii. Huawei Pura 90 Pro Max nie bierze jeńców

Huawei tm razem mocno zaszalał z kolorami. Flagowce Pura 90 Pro i Pura 90 Pro Max wyróżniają się energetycznymi gradientami, choć są też wersje bardziej stonowane. Także i tym razem z tyłu obudowy umieszczone są potężne, trójkątne wyspy aparatów. Obydwa modele spełniają najwyższe standardy szczelności przed pyłem i wodą, potwierdzone certyfikatami IP68 i IP69.

Fotograficzne potwory

Mobilnych fotografów powinien zainteresować zwłaszcza topowy model Pura 90 Pro Max, który otrzymał potężny, peryskopowy teleobiektyw z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix i w rozmiarze 1/1.28 cala. Moduł z przysłoną f/2.6 to ekwiwalent ogniskowej 96 mm, oferujący zoom optyczny 4x. Według deklaracji producenta zapewnia on niespotykane zachowanie detali nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, w czym zasługa zaawansowanej, 7-stopniowej stabilizacji obrazu w standardzie CIPA 7.0.

Główny aparat wariantu Max to jednostka 50 Mpix RYYB, w której Huawei po raz pierwszy zastosował matrycę w technologii LOFIC. Dzięki temu aparat sprzętowo, bez polegania wyłącznie na oprogramowaniu, zwiększa zakres tonalny i chroni najjaśniejsze partie obrazu przed przepaleniem oraz utratą detali. Aparat ma 10-stopniową, zmienną przysłonę w szerokim zakresie f/1.4-f/4.0 oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS). Zestaw tworzy także aparat ultraszerokokątny z matrycą 40 Mpix i optyką o jasności f/2.2.

Podstawowy model Pura 90 Pro niewiele ustępuje swojemu większemu bratu. Smartfon również otrzymał główną matrycę 50 Mpix RYYB (1/1.28") ze zmienną przysłoną i OIS, ale towarzyszy jej aparat 50 Mpix z teleobiektywem o jasności f/2.1, zapewniający zoom optyczny 4x. Jednostka ultraszerokokątna wyposażona jest z kolei w sensor o rozdzielczości 12,5 Mpix. W obu modelach z przodu znalazł się aparat 13 Mpix do selfie.

Huawei Pura 90 Pro Max

Huawei Pura 90 Pro i Pura 90 Pro Max otrzymały ekrany LTPO OLED o rozdzielczości 1,5K, oferujące adaptacyjne odświeżanie w przedziale 1-120 Hz. Pura 90 Pro dysponuje przekątną 6,6 cala (2760 x 1256), podczas gdy wersja Pro Max urosła do imponujących 6,9 cala (2880 x 1308). Ekrany chronione są przez szkło Kunlun Glass drugiej generacji o podwyższonej odporności na zarysowania.

Huawei Pura 90 Pro

Sercem nowych flagowców jest układ Kirin 9030S. Huawei chwali się dwukrotnym wzrostem wydajności jednostki NPU, co ma bezpośrednio przełożyć się na potężne możliwości przetwarzania obrazu przez AI ISP. Urządzenia pracują pod kontrolą najnowszej wersji HarmonyOS 6.1, która debiutuje z natywnym, agentowym asystentem AI oraz zaawansowanymi narzędziami do inteligentnej edycji i usuwania obiektów ze zdjęć.

Pomimo różnic w rozmiarach, inżynierom Huawei udało się zmieścić w obu modelach ogniwa o pojemności 6000 mAh. Baterie obsłużymy szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 100 W oraz bezprzewodowym 80 W.

Dostępność i ceny

Regularna sprzedaż w Chinach rusza już 29 kwietnia. Pura 90 Pro trafi na rynek w kolorach Pink Guava, Orange Soda, Coconut White i Mulberry Black, a jego ceny startują od 5499 juanów (2900 zł) za wariant 12/256 GB, sięgając 7499 juanów (3950 zł) za topową wersję 16 GB RAM i 1 TB pamięci masowej.