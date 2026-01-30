ChatGPT stanie się gorszy. OpenAI uspokaja, że mało kto to odczuje
Użytkownicy popularnego czatbota będą mieli mniejszy wybór, nawet pomimo płacenia abonamentu. Zniknie wiele starszych, lubianych rozwiązań.
OpenAI potwierdziło, że już w przyszłym miesiącu z ChatGPT zniknie kilka starszych modeli językowych. Na liście znalazł się między innymi GPT-4o, czyli wariant, który dla części użytkowników był jednym z najbardziej lubianych ze względu na naturalny, ciepły styl rozmowy.
Utrzymywanie starszych modeli ogranicza tempo rozwoju
GPT-4o zadebiutował w maju 2024 roku i szybko zdobył popularność wśród użytkowników. W sierpniu 2025 wokół tego modelu zrobiło się głośno, gdy firma na krótko odebrała do niego dostęp po premierze nowszego GPT-5.
Decyzja spotkała się z wyraźnym sprzeciwem społeczności, co skłoniło OpenAI do szybkiego przywrócenia GPT-4o dla płacących użytkowników. Wówczas CEO firmy, Sam Altman, deklarował publicznie, że ewentualne wycofanie tego modelu będzie zapowiedziane z wyprzedzeniem.
I wygląda na to, że ten moment faktycznie nadchodzi. Firma przyznała, że decyzja o wycofaniu GPT-4o nie była łatwa. Podkreślono jednak, że utrzymywanie starszych modeli ogranicza tempo rozwoju tych, z których korzysta dziś większość użytkowników. Według danych OpenAI jedynie 0,1% osób używa GPT-4o codziennie, większość wybiera już GPT-5.2.
Lista modeli przeznaczonych do usunięcia z ChatGPT jest jednak dłuższa. Oprócz GPT-4o znikną także GPT-4.1, GPT-4.1 mini oraz OpenAI o4-mini. Wcześniej firma zapowiadała już, że z chatbota usunięte zostaną również GPT-5 Instant oraz GPT-5 Thinking. Dotyczyć to będzie tylko aplikacji, bo pozostaną one dostępne w formie API.