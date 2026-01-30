ChatGPT stanie się gorszy. OpenAI uspokaja, że mało kto to odczuje

OpenAI potwierdziło, że już w przyszłym miesiącu z ChatGPT zniknie kilka starszych modeli językowych. Na liście znalazł się między innymi GPT-4o, czyli wariant, który dla części użytkowników był jednym z najbardziej lubianych ze względu na naturalny, ciepły styl rozmowy.

Utrzymywanie starszych modeli ogranicza tempo rozwoju

GPT-4o zadebiutował w maju 2024 roku i szybko zdobył popularność wśród użytkowników. W sierpniu 2025 wokół tego modelu zrobiło się głośno, gdy firma na krótko odebrała do niego dostęp po premierze nowszego GPT-5.

Decyzja spotkała się z wyraźnym sprzeciwem społeczności, co skłoniło OpenAI do szybkiego przywrócenia GPT-4o dla płacących użytkowników. Wówczas CEO firmy, Sam Altman, deklarował publicznie, że ewentualne wycofanie tego modelu będzie zapowiedziane z wyprzedzeniem.

I wygląda na to, że ten moment faktycznie nadchodzi. Firma przyznała, że decyzja o wycofaniu GPT-4o nie była łatwa. Podkreślono jednak, że utrzymywanie starszych modeli ogranicza tempo rozwoju tych, z których korzysta dziś większość użytkowników. Według danych OpenAI jedynie 0,1% osób używa GPT-4o codziennie, większość wybiera już GPT-5.2.