Gratka dla fanów horroru. Szykuje się powrót legendy

Remake kultowego Code Veronica coraz bliżej

Wygląda na to, że następną grą z serii Resident Evil – w długiej tradycji remake’ów – będzie Resident Evil: Code Veronica. Tytuł ten był wizytówką Dreamcasta i tak naprawdę prawdziwą kontynuacją Resident Evil 2, która z przedziwnych powodów wizerunkowo‑marketingowych nie otrzymała numerku w tytule (a Resident Evil 3 miał być de facto projektem pobocznym).

Już w grudniu 2025 r. znany i wiarygodny leaker gier Capcomu – Dusk Golem – ujawnił, że następne rimejki w kolejce to Code Veronica i Resident Evil Zero, planowane odpowiednio na 2027 i 2028 rok. W styczniu 2026 r. ten sam informator dodał, że pierwszej oficjalnej zapowiedzi rimejku Code Veronica możemy spodziewać się jeszcze w tym roku.

A teraz do tych doniesień dołożył cegiełkę inny renomowany insider – Nate the Hate. Potwierdził na portalu X: "tak, Code Veronica dostanie remake i jest w zaawansowanym stadium produkcji z datą premiery w pierwszej połowie 2027 r."

Oznacza to, że po Requiem fani serii nie będą musieli długo czekać na kolejną odsłonę. Blask Code Veronica mocno wygasł wraz z mijającymi latami, ale to miłe, że Capcom nie zapomniał o grze. To trochę podobny przypadek jak z Resident Evil 1 Remake, który przy ekskluzywności na GameCube’a nie sprzedał się tak, jak chciał tego Shinji Mikami, i dopiero wydanie go na współczesne platformy odmieniło jego los.

W Code Veronica wcielamy się w Claire Redfield (a później w Chrisa), a akcja toczy się na wyspie Rockfort, w kompleksie więziennym na południowej części Pacyfiku, a także w stacji badawczej na Antarktydzie.