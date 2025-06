Redmi Pad 2 jest już w Polsce. Ma mocną baterię i niską cenę

Ekran, który nie męczy oczu

Za dźwięk odpowiada zestaw czterech głośników z Dolby Atmos i Hi-Res Audio . Ma to oznaczać dobre brzmienie podczas oglądania filmów czy grania.

HyperOS 2 i współpraca z innymi urządzeniami

Tablet działa pod kontrolą systemu HyperOS 2 , bazującego na Androidzie 15 . Umożliwia on płynną współpracę ze smartfonami tej marki. Można między innymi synchronizować połączenia, udostępniać schowek i błyskawicznie łączyć się z hotspotem z telefonu. Ułatwia to pracę i szybkie przełączanie się między urządzeniami.

Mobilny i gotowy do pracy bez Wi-Fi

Nowy Redmi Pad 2 jest napędzany układem MediaTek Helio G100-Ultra oraz zasilany baterią o pojemności 9000 mAh. Wersja Redmi Pad 2 4G wspiera dwie karty SIM, co pozwala na korzystanie z Internetu mobilnego bez konieczności dostępu do Wi-Fi – na przykład podczas dojazdów czy podróży. Tablet ma metalową obudowę typu unibody, co ma zapewniać solidność i wygodny chwyt.