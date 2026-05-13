OnePlus 15 otrzymuje dużą aktualizację. OxygenOS napakowany nowościami

Aktualizacja OxygenOS 16.0.7 jest już falami udostępniana użytkownikom w Indiach, przynosząc mnóstwo mniejszych i większych usprawnień, które dotyczą sztucznej inteligencji, interfejsu oraz nowych możliwościach personalizacji. Producent jeszcze nie powiedział tego wprost, ale nieoficjalnie mówi się, że za 2-3 tygodnie nowy soft trafi także do Europy.

Odświeżony interfejs

Pierwsze, co użytkownicy OnePlusa 15 zobaczą po aktualizacji, to duże zmiany w interfejsie. Producent odświeżył wygląd ekranu blokady oraz ekranu głównego, wprowadzając moduł Live Space. Na ekranie blokady pojawiła się kapsuła powiadomień, która wyświetla informacje na żywo bez zasłaniania tapety. Wystarczy pociągnąć palcem w dół, aby zwinąć alerty do kompaktowej pastylki, a ruch w górę rozwija pełną listę powiadomień. Innym usprawnieniem jest nowy tryb skupienia na muzyce, w którym po dotknięciu okładki albumu grafika wypełnia cały wyświetlacz wraz z tekstem piosenki.

Producent obiecuje też ulepszone animacje pływających okien czy menu skrótów. Zmiana rozmiaru okien oraz rozwijanie szuflady powiadomień są teraz zauważalnie płynniejsze. Ponadto dzięki nowym algorytmom AI system eliminuje efekt klatkowania i drgania obrazu podczas przewijania zawartości wewnątrz aplikacji.

OxygenOS 16.1 FullScreen AOD pic.twitter.com/XbSsMcBOaC — Rajesh Rajput (Technobuzz) (@iRaj_r) May 12, 2026

Sztuczna inteligencja na co dzień

W OxygenOS 16.1 (16.0.7) producent jeszcze bardziej rozbudował funkcje AI. Aplikacja Tłumacz zyskała dedykowany model językowy działający w całości na urządzeniu, co pozwala na precyzyjne przekłady nawet w trybie offline. Rozbudowano także tłumaczenie na żywo, które teraz lepiej rozumie kontekst rozmowy, a po jej zakończeniu aplikacja jest w stanie wygenerować automatyczne podsumowanie z tytułem. Wyjazdowe obiady ułatwi z kolei funkcja tłumaczenia menu, która integruje przeliczanie walut, wykrywanie alergenów i wizualizacje dań.

Nowości AI obejmują również pracę z dokumentami oraz zdjęciami. Z podanej przez OnePlusa listy nowych funkcji wynika, że skaner dokumentów działa teraz znacznie szybciej, pozwalając na błyskawiczne przechwytywanie wielu stron jedna po drugiej. Użytkownik będzie mógł jednym dotknięciem usunąć ze skanów zagniecenia papieru, cienie oraz rozmycia. Dodatkowo system rozpoznaje teraz odręczne pismo i całe tabele, umożliwiając łatwe kopiowanie lub bezpośredni eksport do formatu Word.

OxygenOS 16.1 now supports Lyrics Display 🎶



But it currently works only with the OPPO Music Player 👀 pic.twitter.com/RQxoBWyic8 — Rajesh Rajput (Technobuzz) (@iRaj_r) May 11, 2026

Aparat i dźwięk

Aktualizacja OxygenOS 16.1 (16.0.7) wprowadza także sporo ważnych usprawnień sprzętowo-systemowych:

Fani dobrego brzmienia mogą dostosować efekty dźwiękowe głośnika telefonu za pomocą nowego korektora , wybierając gotowe profile lub ręcznie modyfikując poszczególne pasma częstotliwości.

, wybierając gotowe profile lub ręcznie modyfikując poszczególne pasma częstotliwości. Na pasku stanu wyświetla się nowa ikona Vo5G , jeśli karta SIM i obecna sieć obsługują ten nowoczesny standard połączeń głosowych (ale to nie w Polsce).

, jeśli karta SIM i obecna sieć obsługują ten nowoczesny standard połączeń głosowych (ale to nie w Polsce). Aparat zyskał funkcję Master presets , pozwalającą na zapisywanie własnych parametrów fotografowania i ich udostępnianie.

, pozwalającą na zapisywanie własnych parametrów fotografowania i ich udostępnianie. Usprawniono identyfikację numerów, która teraz skuteczniej wykrywa telemarketing, spam i potencjalne próby oszustwa telefonicznego.

i potencjalne próby oszustwa telefonicznego. Statystyki baterii wzbogaciły się o szczegółowe dane dotyczące zużycia energii przez osobisty hotspot.