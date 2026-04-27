Do Polski wchodzi nowa, chińska marka. Na start aż 10 salonów
Do Polski wchodzi kolejna, chińska marka motoryzacyjna. Tym razem spod szyldu Great Wall Motors. Za dystrybucję będzie odpowiadać Astana Motors, a w ofercie w sumie znajdują się samochody z różnych segmentów i pod różnymi nazwami.
GWM wchodzi do Polski
W sumie pod marką GWM sprzedawane mają być samochody elektryczne, spalinowe oraz hybrydowe. Do firmy należą takie marki jak:
- Haval - specjalizuje się w produkcji rodzinnych SUV-ów.
- Ora - głównie kompaktowe auta elektryczne,
- Tank - terenowe, luksusowe SUV-y,
- Wey - SUV-y klasy premium.
Oprócz tego Great Wall Motors sprzedaje też pickupy, ale już pod własną marką. W planach firmy jest uruchomienie na start 10 salonów w całej Polsce, ale docelowo, do końca 2026 roku sieć ma zostać rozszerzona do 20 placówek.
Pierwszym modelem, który będzie oferowany na polskim rynku będzie Ora 5. To kompaktowy crossover o długości 4,47 m, szerokości 1,83 m oraz wysokości 1,64 m. Dostępny będzie zarówno w wersji benzynowej, jak i hybrydowej. Pierwsza z nich ma silnik 1.5 o mocy 160 KM i 270 Nm momentu obrotowego. Współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią. Do setki rozpędza się w 9,3 sekundy. Wariant hybrydowy to 223 KM i 476 Nm oraz setka w 8,5 sekundy.
W dalszej kolejności w Polsce pojawią się jeszcze: SUV Haval 7 oraz SUV Haval Jolion Max.