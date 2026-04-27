Do Polski wchodzi nowa, chińska marka. Na start aż 10 salonów

Damian Jaroszewski (NeR1o)
Do Polski wchodzi kolejna, chińska marka motoryzacyjna. Tym razem spod szyldu Great Wall Motors. Za dystrybucję będzie odpowiadać Astana Motors, a w ofercie w sumie znajdują się samochody z różnych segmentów i pod różnymi nazwami.

GWM wchodzi do Polski

W sumie pod marką GWM sprzedawane mają być samochody elektryczne, spalinowe oraz hybrydowe. Do firmy należą takie marki jak:

  • Haval - specjalizuje się w produkcji rodzinnych SUV-ów.
  • Ora - głównie kompaktowe auta elektryczne,
  • Tank - terenowe, luksusowe SUV-y,
  • Wey - SUV-y klasy premium.

Oprócz tego Great Wall Motors sprzedaje też pickupy, ale już pod własną marką. W planach firmy jest uruchomienie na start 10 salonów w całej Polsce, ale docelowo, do końca 2026 roku sieć ma zostać rozszerzona do 20 placówek.

Pierwszym modelem, który będzie oferowany na polskim rynku będzie Ora 5. To kompaktowy crossover o długości 4,47 m, szerokości 1,83 m oraz wysokości 1,64 m. Dostępny będzie zarówno w wersji benzynowej, jak i hybrydowej. Pierwsza z nich ma silnik 1.5 o mocy 160 KM i 270 Nm momentu obrotowego. Współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią. Do setki rozpędza się w 9,3 sekundy. Wariant hybrydowy to 223 KM i 476 Nm oraz setka w 8,5 sekundy.

W dalszej kolejności w Polsce pojawią się jeszcze: SUV Haval 7 oraz SUV Haval Jolion Max.

Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Autokult.pl