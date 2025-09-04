Biedronka i Lidl będą zwracać nam gotówkę. Mają taki obowiązek
Od 1 października wiele osób może przeżyć szok w sklepach. Nagle z dnia na dzień wzrośnie cena niektórych produktów. Jednak Biedronka, Lidl i inne sklepy, jeśli tego zażądamy, będą musiały zwrócić nam gotówkę.
Zmiany spowodowane są wprowadzeniem w Polsce systemu kaucyjnego. Ten rusza 1 października i będzie obowiązywał na wiele opakowań. Cena produktów zostanie powiększona o kaucję, którą później będziemy mogli odzyskać. Najczęściej w formie bonu na zakupy, ale jeśli sobie tego zażyczymy, to sklepy będą musiały oddać kwotę w gotówce.
System kaucyjny a zwrot pieniędzy
System kaucyjny obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.
Co ważne, opakowania uczestniczące w systemie będą miały specjalne oznaczenie na etykiecie. Jeśli go nie ma, to kaucji nie zapłacimy, ale też nie dostaniemy zwrotu. Między innymi dlatego zbieranie opakowań już teraz nie ma najmniejszego sensu.
Kaucja za opakowania plastikowe i metalowe wyniesie 50 groszy, a na szklane 1 zł. Obowiązkowo system zbiórki muszą zorganizować sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Mniejsze mogą robić to dobrowolnie. Natomiast kaucję zapłacimy wszędzie, także w małych sklepach.
Jak będą nam zwracane pieniądze? Najczęściej w formie bonu na zakupy w danym sklepie, np. Biedronce lub Lidlu. Jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że musi to być rozwiązanie wygodne dla klienta. Dlatego też bon musi być ważny co najmniej przez miesiąc, aby był czas na jego wykorzystanie. Poza tym, jeśli sobie tego zażyczymy, to zwrot musimy otrzymać w gotówce.