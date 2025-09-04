Biedronka i Lidl będą zwracać nam gotówkę. Mają taki obowiązek

Zmiany spowodowane są wprowadzeniem w Polsce systemu kaucyjnego. Ten rusza 1 października i będzie obowiązywał na wiele opakowań. Cena produktów zostanie powiększona o kaucję, którą później będziemy mogli odzyskać. Najczęściej w formie bonu na zakupy, ale jeśli sobie tego zażyczymy, to sklepy będą musiały oddać kwotę w gotówce.

System kaucyjny a zwrot pieniędzy

System kaucyjny obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Co ważne, opakowania uczestniczące w systemie będą miały specjalne oznaczenie na etykiecie. Jeśli go nie ma, to kaucji nie zapłacimy, ale też nie dostaniemy zwrotu. Między innymi dlatego zbieranie opakowań już teraz nie ma najmniejszego sensu.

Kaucja za opakowania plastikowe i metalowe wyniesie 50 groszy, a na szklane 1 zł. Obowiązkowo system zbiórki muszą zorganizować sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Mniejsze mogą robić to dobrowolnie. Natomiast kaucję zapłacimy wszędzie, także w małych sklepach.