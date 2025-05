BNP Paribas zaskakuje nowością. Skorzystasz w niej w aplikacji

Chociaż usługi pozwalające odkładać środki na określone cele nie są nowością w ofertach banków, BNP Paribas podchodzi do tego w nietypowy sposób . Na początek bank proponuje, by klient przeprowadził Test Marzeń , dostępny na stronie godreams.pl. To narzędzie, które pomoże użytkownikowi określić obszar, który jest mu najbliższy: podróże, rodzina, rozwój osobisty, rozrywka czy urządzanie domu, i na który z nich odkładać środki.

Odkładanie na marzenia to nie tylko kwestia finansowa, ale również emocjonalna. GOdreams pomaga pokonać blokady, które utrudniają ich realizację. Naszym celem jest wsparcie w dążeniu do nich

Z GOdreams powiązane jest nowe Konto Pełne Marzeń, na którym wszystkie środki będą oprocentowane do 8% w skali roku, co stanowi dodatkową korzyść. Warunki promocji na to konto obejmują łatwe do spełnienia wymogi, między innymi wykonanie minimum czterech transakcji bezgotówkowych kartą do konta oraz zapewnienie wpływów na konto w wysokości minimum 1000 zł miesięcznie. Promocja obowiązuje do 30 września 2025 r.