BNP Paribas zaskakuje nowością. Żaden bank tego nie ma

Dla wielu osób pies czy kot to więcej niż zwierzęta – to przyjaciele, towarzysze i członkowie rodziny. Od dawna są obecne w naszych domach, a dziś jeszcze wyraźniej stają się pełnoprawnymi domownikami – troszczymy się o ich zdrowie, wygodę i codzienny komfort – wyjaśnia pomysł na nową kartę Bank BNP Paribas.

Według badań aż 52% Polaków opiekuje się psem lub kotem, a wydatki na opiekę nad zwierzętami stają się istotną częścią domowego budżetu. Z myślą o tym, Bank BNP Paribas jako pierwszy bank w Polsce wprowadził unikatowy produkt finansowy, który łączy wygodę codziennych płatności z realnymi korzyściami dla opiekunów psów i kotów.

Karta Pupil wydawana jest do Konta Otwartego na Ciebie lub Mojego Konta Premium i dostępna jest na start dla nowych klientów indywidualnych. Oferuje wszystkie funkcje standardowej karty debetowej Banku BNP Paribas, ale wyróżnia się zestawem benefitów przygotowanych specjalnie z myślą o opiekunach zwierząt.

Posiadacze Karty Pupil mogą liczyć na zniżki i promocje przygotowane wspólnie z partnerami takimi jak Maxi Zoo, Pethelp, PsiBufet czy Petsy. W ramach stałych benefitów użytkownicy otrzymują m.in. 10% rabatu dla uczestników programu Maxi Zoo Friends na produkty w ponad 150 sklepach stacjonarnych oraz online, 15% zniżki na wszystkie pakiety weterynaryjne Pethelp dla psa lub kota, dostępne w ponad 800 placówkach weterynaryjnych w Polsce, 40% rabatu na dwie pierwsze dostawy PsiBufet czy 10% rabatu na usługi opiekuńcze w serwisie Petsy.

Dodatkowo karta daje dostęp do specjalnej kategorii nagród w programie lojalnościowym Mastercard Bezcenne Chwile, w sekcji Zwierzaki, dedykowanej tylko Klientom Banku BNP Paribas.

Z Pupilem się opłaca

Na nowych klientów czekają też dodatkowe bonusy w postaci voucherów oraz zwrotów pieniężnych, tzn. cashback. W promocji „Z Pupilem się opłaca” do zdobycia jest bon na profilaktyczny przegląd zdrowia psa lub kota oraz zwrot do 200 zł na konto. Wystarczy regularnie korzystać z karty, tzn. wykonać min. 4 transakcje w miesiącu oraz zapewnić wpływ min. 1000 zł na konto. Dodatkowo aktywni użytkownicy karty, którzy przystąpią do programu Mastercard Bezcenne Chwile i w kolejnych miesiącach kalendarzowych wykonają 4 transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 1000 zł, będą mogli otrzymać w ramach promocji „Premia z kartą Pupila” 16 000 punktów, wymiennych na e-vouchery o wartości do 200 zł.