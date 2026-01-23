Płatności bezgotówkowe

Kolejny bank ogłosił przerwę. Może to być trudna końcówka miesiąca

Końcówka miesiąca może być nieco uciążliwa dla klientów Nest Banku. Zgodnie z najnowszym komunikatem, jaki bank umieścił na swojej stronie internetowej, lepiej nie planować żadnych płatności internetowych na sobotę 24 stycznia 2026.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:38
Nest Bank ogłasza przerwę w sobotę 24 stycznia

Banki, o planowanych przerwach informują swoich klientów zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem. Tak, aby mogli zaplanować większe wydatki w nieco bardziej dogodnym terminie. Jeśli chodzi o klientów Nest Banku, to lepiej, aby nie planowali żadnych poważniejszych operacji finansowych na najbliższy weekend, a konkretnie na sobotę. 

Dalsza część tekstu pod wideo

24 stycznia (sobota) od godziny 0:30 do 7:00 nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne.

informuje Nest Bank. 

Co to konkretnie oznacza dla klientów?

  • Nie zalogują się oni do bankowości internetowej oraz nie skorzystają w tym czasie z aplikacji mobilnej. 
  • W tym czasie nie zadziała także BLIK, ani Visa Mobile.
  • Nie będzie możliwe potwierdzenie płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej. Nie uda się także zapłacić w sklepie internetowym za pomocą linka do płatności.
  • Nie zmienimy w tym czasie także limitów płatności w bankowości elektronicznej.

Co będzie działało w trakcie trwania przerwy?

Między godziną 0:30 a 7:00 klienci banku będą mogli płacić bez problemu kartą płatniczą, a także dokonywać płatności za pomocą Apple Pay, Google Pay w sklepach stacjonarnych. Zadziałają tam także płatności z zegarkiem lub opaską (Fitbit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay). Nie powinno być także problemów z wypłatą gotówki z bankomatów, używając karty płatniczej. 

W razie potrzeby, zawsze można też zablokować dostęp do bankowości online oraz karty na stronie banku. 

telepolis
banki Nest Bank przerwa techniczna
Zródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock
Źródła tekstu: nestbank.pl