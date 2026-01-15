Nowy sezon serialu będzie mocny. Zwiastun jest szokujący, ale i obłędny

Zwiastun trzeciego sezonu "Euforii" może być dla niektórych jak kubeł zimnej wody. Bohaterowie serii stali się nieco starsi, bowiem serial, jak wcześniej zapowiadali producenci, zaliczy pięcioletni skok w czasie. Czy dorosłe życie bohaterów okaże się tak samo zepsute jak ich niedawne życie w liceum? Zwiastun jest wyjątkowo dynamiczny i zapowiada jedno - łatwo nie będzie. Akcji i mocnych wątków nie zabraknie. Najwyraźniej, czeka na nas osiem nowych, pełnych dynamiki odcinków. Niektórych może ucieszyć fakt, że muzykę do tego sezonu skomponował sam Hans Zimmer.

"Euforia" sezon 3. co nas czeka?

Rue (Zendaya), kilka lat po liceum, narobiła sobie długów, które spłaca. pracując dla niebezpiecznych osób. Jej życie nie jest "dokładnie takie, jakiego pragnęła". Kończy się to tak, że zostaje zmuszona ruszyć w ucieczkę przed kartelami w Meksyku. Cassie (Sydney Sweeney), na pozór szczęśliwa żona Nate'a (Jacob Elordi) chce być niezależna finansowo i szuka możliwości zarobku na OnlyFans, skupiając się na robieniu contentu. Maddy (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji i twierdzi, że Jules (Hunter Schaefer) jest utrzymanką. Lexi (Maude Apatow) pracuje jako asystentka showrunnerki ( w tej roli Sharon Stone).