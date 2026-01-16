Gry

Chcą uratować ten tytuł przed Amazonem. Zaoferowano 25 milionów

Weteran branży gamedev wyszedł z ciekawą ofertą, co ucieszyło wielu fanów cyfrowej rozrywki. Jednak nawet ta kwota może okazać się niewystarczająca.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:02
New World to gra wydana we wrześniu 2021 roku przez Amazon Game Studios. I chociaż omawiane MMORPG zaliczyło bardzo udany start, gdzie równocześnie grało w niego nawet ponad 900 000 osób, a kolejki na serwerach były wielogodzinne, to z czasem popularność mocno spadła. Ostatni sezon - Nighthaven - jednak ożywił tytuł i ściągnął graczy. 

Pałeczkę chce przejąć Facepunch Studios

To jednak dla firmy Jeffa Bezosa okazało się niewystarczające - w październiku 2025 ogłoszono, że New World nie dostanie żadnej nowej zawartości. Wczoraj zaś poinformowano, że gra znika ze sklepów a serwery zostaną wyłączone 31 stycznia 2027. Biorąc pod uwagę, ze na Steam nadal mowa o tysiącach osób online, wzbudziło to spore poruszenie.

Głos w sprawie zabrał Alistair McFarlane, zapalony gracz i dyrektor Facepunch Studios, znany m.in. za sprawą Rust i Garry's Mod. Stwierdził on, że "gry nigdy nie powinny umierać" oraz złożył ofertę Amazonowi - 25 milionów za przejęcie praw do New World i utrzymanie go przy życiu.

Czy Amazon przystanie na taką propozycję? Trudno powiedzieć, ale szanse są niewielkie. Koszt produkcji i utrzymania tytułu przez lata był znacznie większy, niż zaoferowana kwota. A biorąc pod uwagę korporacyjne sztuczki podatkowe, lepiej wyjdzie spisanie New World na straty. No i nie można zapominać, że wpis na platformie X to dość mało wiążąca oferta...

telepolis
amazon gry Amazon Game Studios New World MMORPG gamedev
Zródła zdjęć: Amazon
Źródła tekstu: Alistair McFarlane@Twitter, oprac. własne