Chcą uratować ten tytuł przed Amazonem. Zaoferowano 25 milionów

New World to gra wydana we wrześniu 2021 roku przez Amazon Game Studios. I chociaż omawiane MMORPG zaliczyło bardzo udany start, gdzie równocześnie grało w niego nawet ponad 900 000 osób, a kolejki na serwerach były wielogodzinne, to z czasem popularność mocno spadła. Ostatni sezon - Nighthaven - jednak ożywił tytuł i ściągnął graczy.

Pałeczkę chce przejąć Facepunch Studios

To jednak dla firmy Jeffa Bezosa okazało się niewystarczające - w październiku 2025 ogłoszono, że New World nie dostanie żadnej nowej zawartości. Wczoraj zaś poinformowano, że gra znika ze sklepów a serwery zostaną wyłączone 31 stycznia 2027. Biorąc pod uwagę, ze na Steam nadal mowa o tysiącach osób online, wzbudziło to spore poruszenie.

Głos w sprawie zabrał Alistair McFarlane, zapalony gracz i dyrektor Facepunch Studios, znany m.in. za sprawą Rust i Garry's Mod. Stwierdził on, że "gry nigdy nie powinny umierać" oraz złożył ofertę Amazonowi - 25 milionów za przejęcie praw do New World i utrzymanie go przy życiu.

Games should never die. — Alistair McFarlane (@Alistair_McF) January 15, 2026