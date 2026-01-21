Koniec OnePlus? Nowy raport wieszczy upadek, firma zaprzecza

W branży technologicznej początek 2026 roku nie należy do najspokojniejszych. Zaledwie dwa dni po tym, gdy Asus oficjalnie potwierdził rezygnację z dalszej produkcji smartfonów, pojawiły się niepokojące doniesienia o kolejnym graczu, który od dłuższego czasu zmaga się z różnymi problemami – marce OnePlus.

Oliwy do ognia dolał serwis Android Headlines, publikując raport sugerujący, że dni OnePlusa są policzone. Według przytoczonych danych marka miała zostać po cichu wygaszona i wchłonięta całkowicie przez strukturę firmy-matki – Oppo.

Autorzy raportu powołali się na dane sprzedażowe podawane przez firmę analityczną Omdia Research. Wynika z nich, że sprzedaż telefonów OnePlus spadła o ponad 20% w okresie 2023-2024 (z poziomu ok. 17 mln do 13-14 mln sztuk). W tym samym czasie Oppo, jako marka nadrzędna, zanotowało wzrost.

Czarne chmury nad producentem miały zebrać się nie tylko z powodu globalnych wyników. Raport wskazywał na dramatyczną sytuację w Indiach – kluczowym bastionie OnePlusa – gdzie w minionym roku ponad 4500 sklepów miało wstrzymać sprzedaż urządzeń tej marki ze względu na problemy gwarancyjne i niskie marże.

Warto przypomnieć, że niedawno pojawiły się jeszcze inne doniesienia, według których OnePlus może zrezygnować z kilku planowanych premier smartfonów w 2026 roku. Chodziło o OnePlus Open 2, ale też w perspektywie kolejne modele.

Co więcej, marka wpadła w prawne tarapaty. Tajwańska prokuratura wydała tydzień nakaz aresztowania Pete'a Lau, założyciela i dyrektora generalnego OnePlus. Zarzut? Podkupywanie specjalistów i wykradanie technologii. Sprawa jest rozwojowa.

CEO OnePlus India: To fake news

Reakcja firmy na doniesienia Android Headlines była błyskawiczna. Robin Liu, CEO OnePlus India, stanowczo zdementował pogłoski o końcu marki.

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na platformie X Liu nazwał raport fałszywym i niezweryfikowanym. Zapewnił, że OnePlus będzie kontynuował działalność operacyjną bez zmian.

Informacje o tym, że OnePlus jest zamykany, są nieprawdziwe. Działamy normalnie i będziemy to robić w przyszłości – uciął spekulacje Liu.