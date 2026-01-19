Zenfone i ROG Phone odchodzą do historii. Asus potwierdza smutne plotki

Firma Asus oficjalnie potwierdziła zakończenie produkcji nowych smartfonów, o czym mówiło się już od początku miesiąca. Prezes Jonney Shih ogłosił podczas specjalnego wydarzenia dla pracowników w Taipei Nangang Exhibition Center, że firma nie planuje wprowadzenia żadnych nowych modeli telefonów, przenosząc zasoby badawczo-rozwojowe na komputery biznesowe oraz rozwiązania sztucznej inteligencji.

Decyzja oznacza faktyczny koniec dwóch popularnych linii produktowych. Seria Zenfone, która przez lata zdobywała uznanie za kompaktowe wymiary, oraz ROG Phone – flagowa seria gamingowa – nie doczekają się już następców w 2026 roku. W 2025 roku Asus wypuścił zaledwie dwa modele: ROG Phone 9 FE i Zenfone 12 Ultra, które nie odniosły sukcesu sprzedażowego.

Firma zapewnia jednak, że będzie kontynuować wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania oraz obsługę gwarancyjną dla dotychczasowych użytkowników smartfonów Zenfone i ROG Phone.

Prezes Shih uzasadnia decyzję koniecznością dostosowania się do nowych realiów technologicznych. Pracownicy z działu smartfonów zostaną przeniesieni do dwóch innych działów: komputerów PC bazujących na platformie Qualcomm Snapdragon X oraz zaawansowanych urządzeń z AI jak roboty czy inteligentne okulary AR/VR

Paradoksalnie, decyzja o wycofaniu się ze smartfonów przychodzi w momencie dobrych wyników finansowych firmy. Asus osiągnął w 2025 roku przychód na poziomie 738,91 mld TWD (23,4 mld USD), co oznacza wzrost o 26% rok do roku. Dział serwerów AI zanotował 100% wzrost, podwajając własne cele. Smartfony pozostawały jednak kulą o nogi producenta. Na tym rynku Asus dał się dalece wyprzedzić Samsungowi, Apple i mocnej konkurencji z Chin.