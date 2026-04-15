Jaka kamera na wakacje? GoPro ma nową propozycję

Seria GoPro Mission 1 to już sprzęt z pogranicza bezluserkowców

GoPro oficjalnie wkracza w świat profesjonalnej kinematografii. Mission 1 to najmniejsze, najlżejsze i najbardziej wytrzymałe kamery kinowe 8K na rynku, stworzone specjalnie z myślą o filmowcach, zaawansowanych twórcach internetowych i ambitnych pasjonatach.

Sercem urządzeń jest zupełnie nowa, 1-calowa matryca o rozdzielczości 50 Mpix. Zapewnia ona wybitną jakość obrazu w słabym oświetleniu oraz do 14 stopni rozpiętości tonalnej. Całość napędza procesor GP3 wykonany w technologii 5 nm, który wsparto dodatkowo zaawansowanym układem sztucznej inteligencji (NPU).

Seria składa się z trzech głównych modeli:

GoPro Mission 1 – model bazowy nagrywający wideo w 8K30 oraz 4K120 Open Gate.

GoPro Mission 1 PRO – to flagowy model, rejestrujący wideo 8K w 60 kl./s, 4K w 240 kl./s oraz ekstremalne 1080p w 960 kl./s (aż 32-krotne spowolnienie). Obsługuje format Open Gate w jakościach 8K30 i 4K120, dając potężne możliwości bezstratnego kadrowania.

GoPro Mission 1 PRO ILS – ten sam sensor, ale wielkie zaskoczenie. Producent zanotował popularne mocowanie Micro 4/3 dla obiektywów, dając dostęp do setek układów optycznych możliwych do podłączenia do kamery, a wszystko to z zachowaniem kompaktowej, szczelnej obudowy.

Bateria ma być tym razem atutem, a nie problemem

Gigantycznym skokiem jest wydajność i czas pracy. Dzięki nowej pojemnej baterii Enduro 2, kamery nagrywają ponad 5 godzin (w 1080p) lub 3 godziny (w 4K) na jednym ładowaniu. Dodatkowo standardowe modele Mission 1 i PRO charakteryzują się wodoodpornością do 20 metrów głębokości bez stosowania dodatkowej obudowy.

Dodatkowy grip przekształca kamerkę w mały aparat

Profesjonaliści z pewnością docenią zaawansowane narzędzia nagrywania, takie jak 10-bitowy kolor, płaski profil GP-Log2, bitrate do 240 Mbps, synchronizację kodu czasowego (Timecode) oraz bezstratny dźwięk 32-bit Float rejestrowany przez cztery wbudowane mikrofony.

I tylko w przypadku modelu Mission 1 PRO ILS zaczynają się już drobne narzekania, że to dziwne, że nie trafił do niego większy sensor (Micro 4/3) oraz że bagnet nie ma styków do sterowania ostrością i przysłoną podłączanych obiektywów.

Przed wakacjami, ale mocno na styk i trudno powiedzieć, w jakiej cenie

Nowe kamery GoPro Mission 1, w wariancie podstawowym, Pro oraz Pro Grip Edition będą dostępne w przedsprzedaży od 21 maja. Na GoPro Mission 1 Pro ILS oraz warianty zestawów dla twórców poczekamy do III kwartału tego roku.