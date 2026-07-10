Zapomnijcie o OnePlus. Do Polski zmierza seria OPPO Reno16

Jak podkreśla producent, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serii Reno16 jest design 3D Pop Planet – motyw na pleckach urządzenia inspirowany kosmosem.

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Efekt głębi i gra światła nadają modelom Reno16 bardziej dynamiczny, modowy charakter. Design – w połączeniu z poręcznym rozmiarem smartfona – został stworzony z myślą o młodszych odbiorcach, którzy są aktywni w social mediach, śledzą najnowsze trendy i szukają smartfona, który dobrze wygląda zarówno w dłoni, jak i w kadrze – wyjaśnia Oppo.

Nowe modele Reno16 oferują zestaw funkcji, które mogą zainteresować twórców codziennych treści – od zdjęć i selfie, przez krótkie wideo, po materiały tworzone z myślą o TikToku, Instagramie czy relacjach z podróży, koncertów i spotkań ze znajomymi.

Seria wykorzystuje rozwiązania AI wspierające edycję zdjęć i wideo oraz kreatywne przetwarzanie obrazu, takie jak AI Remix Collage, a także funkcje ułatwiające nagrywanie dynamicznych ujęć, które można publikować w social mediach bez dodatkowej edycji.

Nowym smartfonom będzie towarzyszyć także OPPO Bubble – akcesorium style-tech stworzone dla użytkowników, którzy chcą tworzyć lepsze treści z wykorzystaniem tylnego aparatu. Mocowane magnetycznie do smartfonu zapewnia podgląd selfie w czasie rzeczywistym, ułatwiając kadrowanie zdjęć. Jednocześnie urządzenie działa jako zdalny kontroler aparatu.

Unboxing the new OPPO Reno16 Pro in Pop White…



Finally, I can get my hands on a more compact 6.3" Reno phone.



It comes with a 3D Pop Planet design that has a Saturn-like pattern on the back cover that comes "alive".



You will see elements like Saturn, its rings, and the stars… pic.twitter.com/WErvkNfZ2W — Alvin (@sondesix) June 19, 2026

Na polskim rynku dostępne będą cztery warianty OPPO Reno16:

OPPO Reno16 Pro 5G (12/512 GB),

OPPO Reno16 5G (8/256 GB oraz 8/512 GB),

OPPO Reno16 FS 5G (8/512 GB),

OPPO Reno16 F 5G (8/256 GB).

Pierwszy z nowych modeli może okazać się prawdziwym hitem. To model z ekranem AMOLED 6,32 cala, napędzany układem Dimensity 8550 Super (4 nm) i zasilany akumulatorem 6000 mAh. W sekcji foto znalazł się aparat 200 Mpix.

Model OPPO Reno16 5G ma podobny ekran i baterię, a do tego układ Snapdragon 7 Gen 4 oraz aparat 50 Mpix. Modele OPPO Reno16 FS 5G oraz OPPO Reno16 F 5G są już nieco większe – mają ekran 6,67 cala – do tego napędza je Dimensity 7300 Energy, a za czas pracy odpowiada akumulator 6500 mAh.

Akcesorium OPPO Bubble również zostanie wprowadzone na polski rynek. Więcej szczegółów dotyczących dostępności, wariantów kolorystycznych oraz cen zostanie ogłoszonych podczas oficjalnej premiery w Polsce.