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Zapomnijcie o OnePlus. Do Polski zmierza seria OPPO Reno16

Oppo wprowadzi na polski rynek modele OPPO Reno16 Pro 5G, OPPO Reno16 5G, OPPO Reno16 FS 5G oraz OPPO Reno16 F 5G, a także całkiem nowe akcesorium OPPO Bubble. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:46
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Zapomnijcie o OnePlus. Do Polski zmierza seria OPPO Reno16
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Jak podkreśla producent, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serii Reno16 jest design 3D Pop Planet – motyw na pleckach urządzenia inspirowany kosmosem. 

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Efekt głębi i gra światła nadają modelom Reno16 bardziej dynamiczny, modowy charakter. Design – w połączeniu z poręcznym rozmiarem smartfona – został stworzony z myślą o młodszych odbiorcach, którzy są aktywni w social mediach, śledzą najnowsze trendy i szukają smartfona, który dobrze wygląda zarówno w dłoni, jak i w kadrze

– wyjaśnia Oppo.

Nowe modele Reno16 oferują zestaw funkcji, które mogą zainteresować twórców codziennych treści – od zdjęć i selfie, przez krótkie wideo, po materiały tworzone z myślą o TikToku, Instagramie czy relacjach z podróży, koncertów i spotkań ze znajomymi. 

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Zapomnijcie o OnePlus. Do Polski zmierza seria OPPO Reno16

Seria wykorzystuje rozwiązania AI wspierające edycję zdjęć i wideo oraz kreatywne przetwarzanie obrazu, takie jak AI Remix Collage, a także funkcje ułatwiające nagrywanie dynamicznych ujęć, które można publikować w social mediach bez dodatkowej edycji.

Zapomnijcie o OnePlus. Do Polski zmierza seria OPPO Reno16

Nowym smartfonom będzie towarzyszyć także OPPO Bubble – akcesorium style-tech stworzone dla użytkowników, którzy chcą tworzyć lepsze treści z wykorzystaniem tylnego aparatu. Mocowane magnetycznie do smartfonu zapewnia podgląd selfie w czasie rzeczywistym, ułatwiając kadrowanie zdjęć. Jednocześnie urządzenie działa jako zdalny kontroler aparatu.

Na polskim rynku dostępne będą cztery warianty OPPO Reno16:

  • OPPO Reno16 Pro 5G (12/512 GB),
  • OPPO Reno16 5G (8/256 GB oraz 8/512 GB),
  • OPPO Reno16 FS 5G (8/512 GB),
  • OPPO Reno16 F 5G (8/256 GB).

Pierwszy z nowych modeli może okazać się prawdziwym hitem. To model z ekranem AMOLED 6,32 cala, napędzany układem Dimensity 8550 Super (4 nm) i zasilany akumulatorem 6000 mAh. W sekcji foto znalazł się aparat 200 Mpix.  

Model OPPO Reno16 5G ma podobny ekran i baterię, a do tego układ Snapdragon 7 Gen 4 oraz aparat 50 Mpix. Modele OPPO Reno16 FS 5G oraz OPPO Reno16 F 5G są już nieco większe – mają ekran 6,67 cala – do tego napędza je Dimensity 7300 Energy, a za czas pracy odpowiada akumulator 6500 mAh.

Zapomnijcie o OnePlus. Do Polski zmierza seria OPPO Reno16

Akcesorium OPPO Bubble również zostanie wprowadzone na polski rynek. Więcej szczegółów dotyczących dostępności, wariantów kolorystycznych oraz cen zostanie ogłoszonych podczas oficjalnej premiery w Polsce.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Oppo