Zapomnijcie o OnePlus. Do Polski zmierza seria OPPO Reno16
Oppo wprowadzi na polski rynek modele OPPO Reno16 Pro 5G, OPPO Reno16 5G, OPPO Reno16 FS 5G oraz OPPO Reno16 F 5G, a także całkiem nowe akcesorium OPPO Bubble.
Jak podkreśla producent, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serii Reno16 jest design 3D Pop Planet – motyw na pleckach urządzenia inspirowany kosmosem.
Efekt głębi i gra światła nadają modelom Reno16 bardziej dynamiczny, modowy charakter. Design – w połączeniu z poręcznym rozmiarem smartfona – został stworzony z myślą o młodszych odbiorcach, którzy są aktywni w social mediach, śledzą najnowsze trendy i szukają smartfona, który dobrze wygląda zarówno w dłoni, jak i w kadrze
Nowe modele Reno16 oferują zestaw funkcji, które mogą zainteresować twórców codziennych treści – od zdjęć i selfie, przez krótkie wideo, po materiały tworzone z myślą o TikToku, Instagramie czy relacjach z podróży, koncertów i spotkań ze znajomymi.
Seria wykorzystuje rozwiązania AI wspierające edycję zdjęć i wideo oraz kreatywne przetwarzanie obrazu, takie jak AI Remix Collage, a także funkcje ułatwiające nagrywanie dynamicznych ujęć, które można publikować w social mediach bez dodatkowej edycji.
Nowym smartfonom będzie towarzyszyć także OPPO Bubble – akcesorium style-tech stworzone dla użytkowników, którzy chcą tworzyć lepsze treści z wykorzystaniem tylnego aparatu. Mocowane magnetycznie do smartfonu zapewnia podgląd selfie w czasie rzeczywistym, ułatwiając kadrowanie zdjęć. Jednocześnie urządzenie działa jako zdalny kontroler aparatu.
Unboxing the new OPPO Reno16 Pro in Pop White…— Alvin (@sondesix) June 19, 2026
Finally, I can get my hands on a more compact 6.3" Reno phone.
It comes with a 3D Pop Planet design that has a Saturn-like pattern on the back cover that comes "alive".
You will see elements like Saturn, its rings, and the stars… pic.twitter.com/WErvkNfZ2W
Na polskim rynku dostępne będą cztery warianty OPPO Reno16:
- OPPO Reno16 Pro 5G (12/512 GB),
- OPPO Reno16 5G (8/256 GB oraz 8/512 GB),
- OPPO Reno16 FS 5G (8/512 GB),
- OPPO Reno16 F 5G (8/256 GB).
Pierwszy z nowych modeli może okazać się prawdziwym hitem. To model z ekranem AMOLED 6,32 cala, napędzany układem Dimensity 8550 Super (4 nm) i zasilany akumulatorem 6000 mAh. W sekcji foto znalazł się aparat 200 Mpix.
Model OPPO Reno16 5G ma podobny ekran i baterię, a do tego układ Snapdragon 7 Gen 4 oraz aparat 50 Mpix. Modele OPPO Reno16 FS 5G oraz OPPO Reno16 F 5G są już nieco większe – mają ekran 6,67 cala – do tego napędza je Dimensity 7300 Energy, a za czas pracy odpowiada akumulator 6500 mAh.
Akcesorium OPPO Bubble również zostanie wprowadzone na polski rynek. Więcej szczegółów dotyczących dostępności, wariantów kolorystycznych oraz cen zostanie ogłoszonych podczas oficjalnej premiery w Polsce.
Oppo Reno16 Series has one of the boldest designs I've seen on a phone this year.— Alvin (@sondesix) July 6, 2026
It's not really the colour that makes it unique.
Just look at the 3D planet pattern on the rear side to see what I mean.
It really looks three-dimensional in person.
Another part that I like… pic.twitter.com/EN1eESkiUG