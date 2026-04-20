Nowe Star Wars skazane na sukces? Sam zwiastun obejrzało już 4 mln osób

Fani gwiezdnych wojen mogą zacierać ręce z radości. Już za miesiąc w kinach pojawi się wyczekiwana kinowa kontynuacja popularnego serialu platformy Disney+ z uniwersum Star Wars. Do sieci trafił finałowy zwiastun "Mandalorian i Grogu". I trzeba przyznać, że jest na czym zawiesić oko.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:51
Nowe Star Wars skazane na sukces? Sam zwiastun obejrzało już 4 mln osób

"Star Wars: Mandalorian i Grogu" już w maju 2026

Warto podkreślić, że to pierwsza kinowa produkcja ze świata "Gwiezdnych Wojen" od siedmiu lat. Stąd tak wielkie oczekiwanie i nadzieje, że film osiągnie sukces i stanie się wręcz przebojem sci-fi tego lata. Szczególnie, że na tego typu widowiskach się nie oszczędza. Pierwszy sezon "Mandalorian" miał premierę w 2019 roku i należał do jednej z najdroższych produkcji platform streamingowych. Ale jak się później okazało, pieniądze nie mogły zostać lepiej wydane.

Świat Gwiezdych Wojen na platformie Disney+ obecnie liczy już 85 odcinków, na które składają się trzy sezony "The Mandalorian", "Księga Boby Fetta", "Obi-Wan Kenobi", dwa sezony "Andora", "Ashoka", "Akolita" i "Załoga rozbitków". Do tego wszystkiego można śmiało dołożyć różne animacje.

To nie film o zemście, ale o zapobieganiu rebelii

"The Mandalorian" cieszył się wśród fanów największym uznaniem, stąd decyzja, aby właśnie jego przenieść na duży ekran. A wygląda na to, że faktycznie jest na co czekać. Szczególnie, że za reżyserię wziął się twórca "Iron Man'a" i "Króla Lwa" - Jon Fovreau. W kinowej produkcji zobaczymy Pedro Pascala, Sigourney Weaver i Jeremy'ego Allena White'a. A to też daje nadzieje, na kawał dobrego kina.

Sam zwiastun już okazał się hitem samym w sobie. Na oficjalnym profilu Star Wars obejrzało go już prawie 4 mln osób. Jak widać, zapotrzebowanie na tego typu kino nigdy się nie kończy.

Premiera "Mandalorian i Grogu" w Polsce będzie miała miejsce 22 maja 2026. 

Źródła zdjęć: Disney+
Źródła tekstu: Disney+, starwarsnewsnet.com