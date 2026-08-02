Sprzęt

Apple iPhone Air 2. To ma się zmienić w nowym modelu

Chociaż iPhone Air nie okazał się sukcesem, to Apple nie rezygnuje z tego pomysłu. Drugi model ma otrzymać kilka usprawnień.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:02
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Apple iPhone Air 2. To ma się zmienić w nowym modelu
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Informacje na temat iPhone'a Air 2 przekazał Jeff Pu z GF Securities. Smartfon prawdopodobnie trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2027 roku. Co konkretnie się zmieni?

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Apple iPhone Air 2

Apple iPhone Air 2 ma być wyposażony w układ A20 Pro, czyli ten sam, który trafi do modeli 18 Pro oraz 18 Pro Max. Ten produkowany będzie z wykorzystaniem procesu technologicznego TSMC 2 nm.

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Jeśli chodzi o zmiany, to przede wszystkim iPhone Air 2 ma otrzymać mniejszą, dynamiczną wyspę od swojego poprzednika. Poza tym zmieni się też główny aparat, który dodatkowo będzie wspierany przez ultraszeroki wariant o rozdzielczości 48 Mpix.

Poza tym Apple zastosuje w telefonie moduł Apple N2 do obsługi Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread, co powinno przełożyć się na lepszą obsługę również AirDrop. Zmieni się też modem na Apple C2.

Główna specyfikacja pozostanie taka sama. Oznacza to, że iPhone Air 2 będzie miał 6,5-calowy ekran, 12 GB pamięci RAM oraz przednią kamerę i rozdzielczości 18 Mpix.

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telepolis
#Apple iPhone Air 2 Apple iPhone Air 2
Źródła zdjęć: Ononymous Phtographer / Shutterstock.com
Źródła tekstu: GSMArena