Apple iPhone Air 2. To ma się zmienić w nowym modelu
Chociaż iPhone Air nie okazał się sukcesem, to Apple nie rezygnuje z tego pomysłu. Drugi model ma otrzymać kilka usprawnień.
Informacje na temat iPhone'a Air 2 przekazał Jeff Pu z GF Securities. Smartfon prawdopodobnie trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2027 roku. Co konkretnie się zmieni?
Apple iPhone Air 2
Apple iPhone Air 2 ma być wyposażony w układ A20 Pro, czyli ten sam, który trafi do modeli 18 Pro oraz 18 Pro Max. Ten produkowany będzie z wykorzystaniem procesu technologicznego TSMC 2 nm.
Jeśli chodzi o zmiany, to przede wszystkim iPhone Air 2 ma otrzymać mniejszą, dynamiczną wyspę od swojego poprzednika. Poza tym zmieni się też główny aparat, który dodatkowo będzie wspierany przez ultraszeroki wariant o rozdzielczości 48 Mpix.
Poza tym Apple zastosuje w telefonie moduł Apple N2 do obsługi Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread, co powinno przełożyć się na lepszą obsługę również AirDrop. Zmieni się też modem na Apple C2.
Główna specyfikacja pozostanie taka sama. Oznacza to, że iPhone Air 2 będzie miał 6,5-calowy ekran, 12 GB pamięci RAM oraz przednią kamerę i rozdzielczości 18 Mpix.