Sprzęt

Ayaneo zrobiło konsolę, którą powinno wyprodukować Nintendo

Game Boy Advanced obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Z tej okazji firma Ayaneo stworzyła urządzenie, które powinno wyprodukować Nintendo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:09
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ayaneo zrobiło konsolę, którą powinno wyprodukować Nintendo
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nie jest tak, że Nintendo w ogóle nie celebruje 25-lecia Game Boy Advanced. W bibliotece Switch Online pojawiło się wiele produkcji z tej konsoli. Jednak chińskie Ayaneo zrobiło to po prostu lepiej. Firma zaprezentowała konsolę retro o nazwie Konkr Pocket Advanced.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ayaneo Konkr Pocket Advanced

Ayaneo Konkr Pocket Advanced swoim wyglądem mocno nawiązuje go Game Boya Advanced. Urządzenie utrzymane jest nawet w tej samej kolorystyce. Z oczywistych względów projekt nie mógł być identyczny. Jednak fani i tak powinni być zadowoleni.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola MY ARCADE Pac-Man Pixel Pocket Pro
Konsola MY ARCADE Pac-Man Pixel Pocket Pro
0 zł
179.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.99 zł
Konsola ARCADE1UP NBA Jam SHAQ
Konsola ARCADE1UP NBA Jam SHAQ
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Konsola MY ARCADE Gamer V Classic
Konsola MY ARCADE Gamer V Classic
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Advertisement
Ayaneo zrobiło konsolę, którą powinno wyprodukować Nintendo

Ayaneo Konkr Pocket Advanced wyposażona jest w 3,5-calowy ekran o rozdzielczości 960 × 640 pikseli. Ma pełny zestaw przycisków, włącznie z tymi, których nie było w GBA. Do tego ma złącze USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, złącze mini-jack 3,5 mm, a nawet dedykowane pokrętło do zmiany głośności.

Ayaneo zrobiło konsolę, którą powinno wyprodukować Nintendo

Konsola dostępna będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - navy blue, która nawiązuje do klasycznego Game Boya Advanced oraz coral orange, czyli podobną do limitowanej edycji Spice Orange, która była dostępna tylko w Japonii.

Cena i data premiery nie są jeszcze znane. Wiadomo, że konsola trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Image
telepolis
przenośna konsola retro konsola retro AYANEO retrokonsola Ayaneo KONKR Pocket Advanced
Źródła zdjęć: AYANEO
Źródła tekstu: digitaltrends