Ayaneo zrobiło konsolę, którą powinno wyprodukować Nintendo

Nie jest tak, że Nintendo w ogóle nie celebruje 25-lecia Game Boy Advanced. W bibliotece Switch Online pojawiło się wiele produkcji z tej konsoli. Jednak chińskie Ayaneo zrobiło to po prostu lepiej. Firma zaprezentowała konsolę retro o nazwie Konkr Pocket Advanced.

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Ayaneo Konkr Pocket Advanced

Ayaneo Konkr Pocket Advanced swoim wyglądem mocno nawiązuje go Game Boya Advanced. Urządzenie utrzymane jest nawet w tej samej kolorystyce. Z oczywistych względów projekt nie mógł być identyczny. Jednak fani i tak powinni być zadowoleni.

Ayaneo Konkr Pocket Advanced wyposażona jest w 3,5-calowy ekran o rozdzielczości 960 × 640 pikseli. Ma pełny zestaw przycisków, włącznie z tymi, których nie było w GBA. Do tego ma złącze USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, złącze mini-jack 3,5 mm, a nawet dedykowane pokrętło do zmiany głośności.

Konsola dostępna będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - navy blue, która nawiązuje do klasycznego Game Boya Advanced oraz coral orange, czyli podobną do limitowanej edycji Spice Orange, która była dostępna tylko w Japonii.