Apple TV szaleje w kwietniu. Dawno nie było tak dobrej ramówki

Apple TV szaleje z premierami w kwietniu 2026

Apple TV na kwiecień 2026 przygotowało całą garść nowości, co oznacza, że nawet najwybredniejszy widz, ma szansę znaleźć coś dla siebie. Już dziś, czyli w piątek 3 kwietnia, na Apple TV zadebiutuje drugi sezon genialnego serialu z Jonem Hammem - "Znajomi i sąsiedzi". 10 kwietnia na platformie pojawi się wyczekiwana komedia "Outcome" ("Skutki uboczne") z Keanu Reeves'em. 15 kwietnia premierę będzie miał komediodramat "Margo jest spłukana", a miesiąc zamknie właśnie "Wdowia zatoka".

Nikt nie może nam wmówić, że oferta Apple TV na kwiecień jest uboga. Wręcz przeciwnie, platforma pęka od nowości i to takich, które dają nadzieję, na naprawdę dobre kino i dużą dawkę dobrego humoru.

"Wdowia zatoka" - każde miasteczko ma swoje demony

"Widows Bay", to taki trochę współczesny horror, z elementami komediowymi. Zwiastun zdradza trochę szczegółów produkcji i trzeba przyznać robi apetyt zdecydowanie na więcej. Tytułowa Wdowia zatoka to taka inna trochę wersja miasteczka Twin Peaks, która jest odcięta od cywilizacji i dzieją się w niej niepokojące rzeczy.

Nie ma Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest słaby, a burmistrz sam musi zmagać się z przesądnymi staruszkami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Chce, żeby go szanowali. Nie szanują. Uważają go za mięczaka i tchórza. I taki jest. czytamy w oficjalnym opisie Apple TV.

Ale burmistrz miasta się nie poddaje i jest zdeterminowany. Pragnie przywrócić dawną świetność temu miejscu i jednocześnie ściągnąć do niego turystów tak, aby stało się atrakcyjnym punktem na mapie i zarabiało na siebie.

W roli głównej możemy podziwiać Matthew Rhysa, który został uhonorowany nagrodą Emmy.