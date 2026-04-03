Apple TV szaleje w kwietniu. Dawno nie było tak dobrej ramówki
Apple TV właśnie wypuściło zwiastun "Wdowiej zatoki". Ci, którzy lubią się bać, a obejrzeli już "Tu zdarzy się coś strasznego" na Netflixie, będą mieli okazję znów na całkiem udany seans. Propozycja od Apple ma jednak to do siebie, że zmusi widza także do uśmiechu.
Apple TV szaleje z premierami w kwietniu 2026
Apple TV na kwiecień 2026 przygotowało całą garść nowości, co oznacza, że nawet najwybredniejszy widz, ma szansę znaleźć coś dla siebie. Już dziś, czyli w piątek 3 kwietnia, na Apple TV zadebiutuje drugi sezon genialnego serialu z Jonem Hammem - "Znajomi i sąsiedzi". 10 kwietnia na platformie pojawi się wyczekiwana komedia "Outcome" ("Skutki uboczne") z Keanu Reeves'em. 15 kwietnia premierę będzie miał komediodramat "Margo jest spłukana", a miesiąc zamknie właśnie "Wdowia zatoka".
Nikt nie może nam wmówić, że oferta Apple TV na kwiecień jest uboga. Wręcz przeciwnie, platforma pęka od nowości i to takich, które dają nadzieję, na naprawdę dobre kino i dużą dawkę dobrego humoru.
"Wdowia zatoka" - każde miasteczko ma swoje demony
"Widows Bay", to taki trochę współczesny horror, z elementami komediowymi. Zwiastun zdradza trochę szczegółów produkcji i trzeba przyznać robi apetyt zdecydowanie na więcej. Tytułowa Wdowia zatoka to taka inna trochę wersja miasteczka Twin Peaks, która jest odcięta od cywilizacji i dzieją się w niej niepokojące rzeczy.
Nie ma Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest słaby, a burmistrz sam musi zmagać się z przesądnymi staruszkami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Chce, żeby go szanowali. Nie szanują. Uważają go za mięczaka i tchórza. I taki jest.
Ale burmistrz miasta się nie poddaje i jest zdeterminowany. Pragnie przywrócić dawną świetność temu miejscu i jednocześnie ściągnąć do niego turystów tak, aby stało się atrakcyjnym punktem na mapie i zarabiało na siebie.
W roli głównej możemy podziwiać Matthew Rhysa, który został uhonorowany nagrodą Emmy.
"Wdowia zatoka" sezon drugi będzie miał swoją premierę 29 kwietnia 2026 na Apple TV+. Serial składa się z 10 odcinków.