Nie ma lepszego serialu grozy na tę chwilę. Netflix nie zawiódł
Zgodnie z oczekiwaniami, serial braci Duffer, "Tu zdarzy się coś strasznego" stał się mocnym hitem platformy Netflix. Przypomnijmy, że serial zadebiutował 26 marca 2026, w tym samym dniu co serial o słynnym detektywie "Harrym Hole" . I od tej pory, widzowie nie mogą się od niego oderwać.
"Tu zdarzy się coś strasznego" serial z polskim akcentem
Od tygodnia w serwisie Netflix "straszy" serial grozy o niedoszłej Pannie Młodej - "Tu zdarzy się coś strasznego". Dla nas Polaków, cenną informacją jest także fakt, że za reżyserię aż czterech odcinków odpowiada nasza rodaczka - Weronika Tofilska. Polka wcześniej reżyserowała takie hity jak "Reniferek", a wszyscy ci, którzy mieli okazję obejrzeć, wiedzą doskonale, że zagęszczanie atmosfery to jej specjalność. Nie bez znaczenia, jest także udział producentów wykonawczych w postaci słynnych braci Duffer, twórców "Stranger Things". Biorąc to wszystko pod uwagę, serial nie miał właściwie szans na to, aby nie stać się hitem.
Media donoszą, że na ten moment nie ma na całym świecie popularniejszego serialu grozy. Obecnie, jest to nr 4 na Netflixie w Polsce, jeśli chodzi o najchętniej oglądane seriale. (Na pierwszym miejscu mamy "XO, Kitty Season 3"). A jeśli chodzi o globalną listę Netflixa, to jest to mocne nr 2.
Fabuła horroru skupia się na parze narzeczonych, którym został tydzień do ślubu. I już po samym tytule, widzowie mogą się domyślić, że na happy end nie bardzo mogą liczyć. W centrum wydarzeń mamy pannę młodą oraz pana młodego. Każdy dzień zmienia sens ich relacji oraz wpływa na przygotowania do dnia ceremonii. Serial ma budować napięcie i tworzyć stopniowo atmosferę paranoi, która sugeruje, że tytułowa katastrofa za moment się wydarzy.
Wszystko na to wskazuje, że widzowie i krytycy dali się zaskoczyć, ale bardziej na plus. Póki co, na Rotten Tomatoes, serial uzyskał wysokie noty w postaci 83 procent pozytywnych recenzji. Kto zatem jeszcze nie oglądał, może śmiało sięgać podczas przerwy świątecznej. O ile oczywiście, chce przeżyć trochę emocji z dreszczykiem.