Steam Machine może jednak dostanie 4K/120 FPS

Tu problemem było HDMI 2.0b, które jest ograniczone do 4K/60FPS. Dlaczego Valve nie chciało dołożyć do licencji na HDMI 2.1? Tu nie o chęci chodziło, a o licencję. Otóż sam fakt, że SteamOS to system otwartoźródłowy sprawia, że jest niezgodny z warunkami licencjonowania standardu 2.1 przez HDMI Forum. Oczywiście Steam Machine obsługuje także Display Port 1.4, który nie ma tych ograniczeń. Tyle że niewiele telewizorów wspiera to złącze, a jest to sprzęt, który podepniemy pod telewizor, a nie monitor.

Steam Machine być może jednak z 4K i 120 FPS

Pojawiły się rzecz jasna propozycje, żeby wykorzystać do tego celu przejściówkę DP-HDMI. To jednak nie miało prawa zadziałać. Display Port w takim układzie przesyła obraz w standardzie HDMI. Tym samym wciąż byłoby to HDMI 2.0b, a nie HDMI 2.1.

Czy więc zmieniły się warunki licencjonowania? Niestety, ale nie. Za to nowy sterownik od AMD ma przynieść częściowe wsparcie dla HDMI 2.1. A dokładniej dojdzie HDMI Fixed Rate Link (FRL). Nie przynosi jednak ze sobą DSC, czyli Display Stream Compression. Oznacza to, że obraz 4K/120 FPS będzie możliwy, chociaż mogą być wymagane pewne kompromisy. Na przykład zmniejszona głębia kolorów.