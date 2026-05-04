Biedronka ułatwi życie klientom? Zmiany od 5 maja 2026

Kiedy ostatnio Biedronka ogłosiła zmiany w regulaminie odnośnie systemu kaucyjnego i zasad zwrotu butelek w swoich sklepach, w sieci zawrzało. Czy teraz też mamy powody do niepokoju? Dyskont po raz kolejny uspokaja, zmiany porządkują działanie systemu kaucyjnego i mają sprawić, aby klienci mieli prościej.

Dalsza część tekstu pod wideo

System kaucyjny w Polsce jest wciąż w fazie rozwoju, dlatego też co jakiś czas wprowadzane są zmiany, które odnoszą się głównie do szczegółów. Z tego, co możemy zaobserwować na rynku, to system ten wchodzi w kolejną fazę rozwoju - przestaje eksperymentować, ale zmierza w kierunku standaryzacji. Wszystkie zmiany, które mają na uwadze dobro klienta są mile widziane. Nie ma bowiem nic przyjemniejszego niż coraz łatwiejsze korzystanie z nowości.

Biedronka upraszcza zasady po stronie klienta

Co to oznacza? Oznacza to, że będzie jeszcze prościej. Zniknie część ograniczeń, a lista wyjątków stanie się krótsza.

Nowy regulamin od 5 maja. Co się zmieni na korzyść klienta?

Do tej pory sklep mógł odmówić przyjęcia opakowań ze względu na problemy techniczne lub brak miejsca. Nowa wersja regulaminu już nie wspomina o tego typu wyjątkach. W praktyce oznacza to, że klient nie będzie miał już tego typu problemów przy zwrotach. Wersja regulaminu z 5 maja jest bardziej przejrzysta i ogólna, co ogranicza liczbę niejasności. Regulamin dopuszcza także inne formy przyjmowania zwrotów niż automaty, czyli przy kasie. Oznacza to, że jeśli w danym sklepie nie ma automatu, albo nie jest on dostępny, zwrot może zostać obsłużony manualnie, przez pracownika.

W nowym regulaminie nie ma już wzmianek o recykloboksach i opasłych opisów szczegółowych scenariuszy awaryjnych. Wszystko zostaje jakby uproszczone - zwrot odbywa się za pośrednictwem automatu, albo poprzez zwrócenie butelek plastikowych i puszek przy kasie.